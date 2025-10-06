AppleのiPhoneやiPodといった製品のデザインを担当したジョナサン・アイブ氏は、2024年にはOpenAIと新デバイスの開発に取り組んでいることを明らかにしています。OpneAIはこのAIハードウェアの開発に苦戦していることが報じられました。OpenAI and Jony Ive grapple with technical issues on secretive AI devicehttps://www.ft.com/content/58b078be-e0ab-492f-9dbf-c2fe67298dd3OpenAI and Jony Ive may be struggling to figur