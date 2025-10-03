¥Ê¥¤¥ÄÅÚ²°¡¡³°¹ñ¿Í½÷À¤«¤éàµ¶Áõ·ëº§á¿½¤·½Ð¤Î²áµî¡Ö¤ª¶â¤¢¤²¤ë¤«¤é¸ÍÀÒ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¤Ã¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤ÎÅÚ²°¿Ç·¤¬£³ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡×¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÈá¤·¤¤à¼ºÎø¥¨¥Ô¥½¡¼¥Éá¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡³°¹ñ¿Í¤ÈÎø¤ËÍî¤Á¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«¡©¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö£±²ó¤À¤±³°¹ñ¿Í½÷À¤ËÎø¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡££²£°Ç¯°Ê¾åÁ°¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤ªÁê¼ê¤È¤Ï¥Ð¥¤¥È¤ÇÃÎ¤ê¹ç¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÍ¤Ï¤½¤Î¿Í¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡Ù¡Ø¤ä¤µ¤·¤¤¡Ù¤È¡£¤Ç¡¢²¿²ó¤«¿©»ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤¤¤è¤¤¤è¹ðÇò¤·¤è¤¦¤«¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦¤È¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸þ¤³¤¦¤«¤é¡Ø»ä¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¥Ó¥¶¤¬ÀÚ¤ì¤ë¡Ù¡Ø¤Ç¤â¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤¿¤¤¡Ù¡ØÅÚ²°¤µ¤ó¡¢·ëº§¤·¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎàµÕ¥×¥í¥Ý¡¼¥ºá¤ò¼õ¤±¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤¢¤Þ¤ê¤ËÄ¾ÀÜÅª¤Ê¿½¤·½Ð¤Ë¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃÊ¼è¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¥Á¥ã¥ó¥¹¡Ê¤À¤È»×¤Ã¤¿¡Ë¡×¤È²óÁÛ¡£¤·¤«¤·¡Ö²¶¤âÀµÄ¾¤Ë¡Ø²¶¤âËÜÅö¤Ï¹¥¤¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë·ëº§¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢·ëº§¤òÁ°Äó¤ËÉÕ¤¹ç¤¦¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ã¤Æ»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¡¢°ã¤¦°ã¤¦¡¢µ¶Áõ·ëº§¡¢µ¶Áõ·ëº§¡Ù¤Ã¤Æ¡£¡Ø¤ª¶â¤¢¤²¤ë¤«¤é¸ÍÀÒ¤Á¤ç¤¦¤À¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡×¤ÈÈÈºá¤ÎÊÒËÀ¤òÃ´¤¬¤µ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤«¡£
¡¡£Í£Ã¤ÎÀéÄ»¡¦Âç¸ç¤¬¡ÖÅÚ²°¤Ï¥Û¥ó¥Þ¤Ë¹û¤ì¤Æ¤¿¤ó¤ä¤í¡©¡×¤ÈÆ±¾ð¤¹¤ë¤È¡¢ÅÚ²°¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ç¤¤Ê¤¤·Á¤Î¼ºÎø¤ò¤·¤¿¡×¤ÈÅ·¤ò¶Ä¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£