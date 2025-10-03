パソコン（PC）本体および周辺機器などを手がけるエムエスアイコンピュータージャパン（MSI、東京都千代田区）は、ゲーミングデスクトップPC「MPG Infinite Z3 9NVRR7-626JP」を2025年10月3日に発売する。

クリエイティブワークやAI用途にも適するスペック

ゲーマーに人気だというAMDのCPU（プロセッサー）「Ryzen 7 9800X3D」、NVIDIAのGPU（グラフィックス・プロセッサー）「GeForce RTX 5070Ti」を搭載。高解像度で高リフレッシュレート環境でのゲームプレイのほか、クリエイティブワークやAI（人工知能）用途にも適するスペックとなっている。

360ミリ水冷クーラーと理想的なエアフロー設計により、長時間のプレイでも安定したパフォーマンスを実現。同社のライティング機能「Mystic Light」に対応し、発光パターンをカスタム可能。内部が見えるラグジュアリーなデザインを採用する。

5Gbpsの有線LAN、「Wi-Fi 6E」準拠の無線LANをサポートし、ゲームプレイやデータのダウンロードが快適に行える。

OSは「Windows 11 Home」をプレインストールする。メモリーは32GB、内蔵ストレージは1TB SSD（ソリッド・ステート・ドライブ）。

価格は50万3800円前後（税込）。