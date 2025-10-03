友達になりたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバーランキング！ 2位「猗窩座」を抑えた1位は？
かつては人間として生活し、中には悲しい過去を背負う者もいる十二鬼月。もし敵でなければ、意外と気の合う友人になっていたかもしれません。
All About ニュース編集部は9月17日、全国10〜60代の男女300人を対象に「『鬼滅の刃』十二鬼月メンバー」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「友達になりたいと思う『鬼滅の刃』の十二鬼月メンバー」ランキングを紹介します！
【7位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、上弦の参（さん）の猗窩座です。全身の入れ墨と赤髪が特徴で、自身の体を極限まで強化して徒手空拳を放つ血気術「破壊殺」を使います。
人間が好きで強者の前では饒舌（じょうぜつ）になり、鬼に勧誘することも。強さにこだわりを持ち、極地とされる「至高の領域」を目指します。
回答者からは「話すのが好きなので」（30代男性／大阪府）、「根は悪いやつではないと思う」（30代女性／埼玉県）、「かっこいい友達だなーってまわりからいってもらえそう」（40代女性／北海道）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、上弦の弐（に）・童磨です。虹色の瞳と金色の扇が特徴で、約250人の信者を持つ教祖の鬼。
いつも笑顔でひょうひょうとした振る舞いとは裏腹に、冷酷で残虐な本性を隠し持っています。上弦の陸（ろく）の妓夫太郎（ぎゅうたろう）・堕姫（だき）に血を分け与え、鬼化させた張本人です。
回答コメントでは「悩んだ時とか落ち込んだ時、すごく優しく話を聞いてくれそうだから」（20代女性／沖縄県）、「友達なら楽しく過ごせそうだし、明るく話しかけてくれそう」（30代女性／長崎県）、「冗談や軽口が多く、会話が盛り上がりやすい。友達として一緒に遊ぶには最適」（50代男性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
