徹頭徹尾、スリリングでおかしくて感動的。

レオナルド・ディカプリオ主演、ポール・トーマス・アンダーソン監督・脚本のアメリカ映画「ワン・バトル・アフター・アナザー」（１０月３日公開）は、映画的快楽を存分に味わわせる一本だ。アンダーソン作品初登場のディカプリオが演じるのは、くたびれた元革命家。宿敵にさらわれた最愛の娘のために“かっこわるイイ”活躍を見せる。なぜ、ディカプリオにこの役を？ 物語はどうつむがれていったのか？ 先月、オンラインで実施された各国メディアによるグループインタビューで、アンダーソン監督に聞いた。（編集委員 恩田泰子）

ワン・バトル・アフター・アナザー

アンダーソンは、１９７０年生まれ。新作を発表するたびに、注目と評価を集めてきた。

マーク・ウォルバーグ主演の「ブギ―ナイツ」（１９９７年）で人気監督となり、ベルリン国際映画祭最高賞の金熊賞に輝いた「マグノリア」（９９年）で群像劇の名手との位置づけを確立。愛すべきロマンチックコメディー「パンチドランク・ラブ」（２００２年）を撮ったかと思えば、「ゼア・ウィル・ビー・ブラッド」（０５年）、「ザ・マスター」（１２年）と人の心の暗部に分け入る２作をガツンと連打。「ファントム・スレッド」（１７年）では一筋縄ではいかない男女の力学を華麗に活写……。

最新作「ワン・バトル・アフター・アナザー」に関しては、巨匠スティーブン・スピルバーグが、スタンリー・キューブリック監督の傑作「博士の異常な愛情」を引き合いに出して賞賛したと伝えられている。今回のグループインタビューに参加したジャーナリストの一人から、その賞賛への感想を尋ねられてアンダーソンは「光栄だし、誉め言葉として受け止めていますが……」と言いつつ、「『博士の異常な愛情』と言われるのは怖かった。多くのフィルムメーカーたちがそのような作品を作ろうとして失敗してきたから」と語った。

その言葉から強くにじむのは、同作への畏怖、いわば雲の上の作品のように思っていること。「模倣したり、いじったりすべき作品ではない、手を出すべきではない傑作。ある種、触れてはいけない領域のように思っています」

スリルと笑いと興奮が同居

「ワン・バトル・アフター・アナザー」は、そもそもどんな作品なのか。あらましを説明しておこう。

この映画は、かつて革命家集団の一員として武力闘争と熱い恋に燃えた男、ボブ（ディカプリオ）の「その後」の物語。

わけあって過去を捨ててから１６年、男手一つで育ててきた娘ウィラ（チェイス・インフィニティ）はりりしいティーンエイジャーに成長。ボブは時代遅れの頑固な父親、つまりは平凡な中年男になりつつあったが、それも平穏だったからこそ。宿敵の急襲を受け、ウィラがさらわれると、ボブは普通のおじさんではいられなくなる。娘を取り戻すため、部屋着にしていたチェックのコートをまとったまま、こけつまろびつ戦い始める。

現代アメリカを舞台に繰り広げられるのは、スリルと笑いと興奮が同居するダイナミックな追跡劇。

宿敵の軍人ロックジョー（ショーン・ペン）との攻防、何かと頼りになる空手道場の「センセイ」セルヒオ（ベニチオ・デル・トロ）との連帯、そしてウィラとのきずなを、見応えたっぷりのアクションとともに描き出す。

終盤の見せ場となるカーチェイスでは、チェイスシーンは爆走するだけが能じゃないことを見せつける。そういえば、前作「リコリス・ピザ」（２１年）でスイートな主人公たちがトラックで繰り広げる坂道騒動も面白かった……。

ワン・グレート・パフォーマンス・アフター・アナザー

インタビューに戻ろう。まずはディカプリオの話をしよう。アンダーソンによれば、「レオとの付き合いは、かなり長くて、もう２５年以上」だという。

初めて見たディカプリオの出演作は、「ボーイズ・ライフ」（１９９３年）。「完全に夢中になった。とにかく、それまで見た中で、最も刺激的な俳優だと思った。以降の作品でも、名演に次ぐ名演（ワン・グレート・パフォーマンス・アフター・アナザー）を見せてくれた」

実際に出会ったのは９０年代半ば、俳優ジョン・Ｃ・ライリーの紹介で。アンダーソンは、「ブギーナイツ」の主演に当初はディカプリオを望んでいたが、ディカプリオは「タイタニック」の撮影を控えていて、実現しなかった。

当時を振り返ってアンダーソンは、こう語る。「その時、レオは（自分の気持ちを）きちんと話してくれた上、マーク（・ウォルバーグ）を推薦してくれた。マークとは『バスケットボール・ダイアリーズ』で共演したばかりで、『本当に、本当に、本当にすばらしい役者だから』と言っていた。役者が辞退しつつ、共演したばかりの別の俳優を推薦するなんて、心が広くなければできないこと。それ以来の友人です」

そして数年前、アンダーソンとディカプリオは「（一緒に仕事をするのが）正しいことだよね」と話したという。「（人生の）時間だってなくなってきている。知り合ってからずいぶん時間も経っている。今、始めなくちゃ、と」

レオにできないことなんてありますか

くたびれた元革命家のボブを演じてもらおうと思った理由を問うと、「ええと、それはちょっとへんてこな質問かも。だってレオにできないことなんてありますか」と言いつつ、説明を始めた。

「レオは幅広い感情を瞬時に表現できるんです。恐怖や混乱、怒りを表現しながらも、同時に、滑稽さや痛みを感じさせることができる。僕は真に優れた俳優を（何人も）知っているけれど、そんなことができる役者はそう多くない。レオは観客を引き込む形で、そういう演技ができる」。思えば、この映画自体、幅広い感情を瞬時に表現している。

劇中、ボブが、古巣の革命家集団に電話して助けを求めようとするが、ちょっとハイになっていて、必要なパスワードが思い出せないシーンがある。たまらなくおかしいが、それだけの場面ではない。

「撮影３日目、カメラの横に座っていた僕は、（ディカプリオの演技を見て）これから作ろうとしている物語の可能性にものすごく興奮した。彼が電話を取り、ウィラを居ながらにして見つけられないことに気づくあの瞬間、物語の導火線に火がついた。ストーリーを推進する原動力が生まれた」

ディカプリオとのコラボレーションは、「これから何度も何度も繰り返さなければならないと感じた。この先、彼ともっと映画を作ることが本当に楽しみ」だと話す。「誰だって、そうだとは思うけど」

政治は興味深い舞台や背景にはなるけれど

幕開けの移民拘留センターをはじめ、この映画には、アメリカの「今」の政治・社会状況を意識させる描写がたびたび出てくる。ただ、「政治を題材にしたストーリーは、僕には書けない」とアンダーソンは言う。「政治は興味深い舞台や背景にはなるけれど、ストーリーというものは、どこに置き換えても成立するものでなければならないと考えている。宇宙であろうと、中世であろうと」

こうも言う。「僕が面白いと思うのは、人と人との間にある感情、エモーション。そして、家族関係は、ドラマの可能性に満ちた豊かな土壌。僕自身も父親だから、この物語を書きながら自分の感情や経験を一番良い形で取り入れたいと考えていました」

最初に浮かんだイメージの連なり

この映画の物語に取り組み始めたのは、約２０年前。時を経て、何が変わり、何が変わらなかったのだろうか。

「最初の（発想の）『種』は何だったかな。覚えているのは、冒頭部分の多くが別の物語だったこと。砂漠を舞台にした賞金稼ぎの話でした。ちゃんとしたストーリーというよりは、イメージの連なりという感じ。ただ、砂漠でカーチェイスを撮ることは大まかな夢としてあった。そういうエネルギーを持った何かをやりたいという意味で」

そして、そのイメージは、この映画の途中から登場する賞金稼ぎの男の中に「生き続けている」という。「（彼の行動が）砂漠を舞台にした追跡劇につながって、そして結果的にカーチェイスを実現することができた」

そのカーチェイスをどう撮るか、あらかじめかっちり固めていたわけではないという。絵コンテも用意していなかった。「砂漠で（追跡劇の）エンディングを迎えることはわかっていた。カーチェイスがあることやウィラにどんどん迫ってくるキャラクターがいることもわかっていた。でも、それがどのようにドラマチックに重なって終わるのかは、はっきりとはしていなかった」

リバー・オブ・ヒルズ

具体的になっていったのは、撮影地を見つけてから。それは、カリフォルニア州ボレゴ・スプリングスのハイウェイ７８号線付近、アンザ・ボレゴ砂漠州立公園の道路沿い。制作チームが「リバー・オブ・ヒルズ（丘の川）」と呼ぶ場所だ。

「砂漠地帯で何時間も車を走らせて、いいロケーションを探しているうちに、そこに差し掛かった。広くて人影もなかったけれど、時速８０〜８５マイル（約１２８〜１３６キロメートル）で走っていたら、信じられないほどの緊張感が生まれた。（丘の連なりのせいで）走った先に何があるか、最後の最後まで見えない。もし路上に何かあったら、悪いことが起きかねない。『ああ、これはとてもドラマチックで、とても映画的で、とても楽しいシーンになり得る』と気づいた」

一瞬先は闇。追うものと追われるものの主導権が、そこでは転覆し得る。「そこが最も面白いところ。そこからどんどん可能性が広がっていった。試行錯誤を重ねてやっと完成させた、僕らがすごく誇らしく思っているシーケンスです」

フィルムのフィーリング

撮影はフィルムで行った。カメラは、ビスタビジョン。フィルムを使うのは「より立体的なフィーリングを表現することができるから。（キャラクターも物語も舞台も）その瞬間、まごうことなくそこに『存在』しているから」だという。

「こういう感覚って、説明しようとすればするほど支離滅裂になって、結局、あと一歩というところで説明しきれない。でも劇場で実際に見れば、体験できる。体で感じられる……。僕はいつも、こういった哲学を語ってはみんなを退屈させてしまうんですけどね」

◇「ワン・バトル・アフター・アナザー」（原題：ONE BATTLE AFTER ANOTHER）＝2025年／アメリカ／上映時間：162分／字幕：松浦美奈／配給：ワーナー・ブラザース映画＝１０月３日全国公開