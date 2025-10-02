「勝利の女神：NIKKE」より「figma モダニア - セカンド・アフェクション」が2026年10月に発売
【figma モダニア - セカンド・アフェクション】 2026年10月 発売予定 価格：16,800円
2026年10月 発売予定
(C)SHIFT UP CORP.
マックスファクトリーは、アクションフィギュア「figma モダニア - セカンド・アフェクション」を2026年10月に発売する。価格は16,800円。
本商品はガンガールRPG「勝利の女神：NIKKE」のキャラクター「モダニア」をセカンド・アフェクション衣装でfigma化したもの。特徴的な衣装デザインが再現され、胸元の透け感や特徴的な模様が再現されている。
腰回りの衣装は着脱が可能で座り込んだ姿勢にすることもできる。表情パーツは「通常顔」、「戦闘顔」、「目閉じ笑顔」、「恍惚顔」の4種類。
オプションパーツは「ニューエイジ」、「栄養満点の手料理」などが付属する。
また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典には「Ｌサイズfigma台座」が付属する。
figma モダニア - セカンド・アフェクション】
2026年10月 発売予定
価格：16,800円
サイズ：全高約163mm
※画像はイメージです。