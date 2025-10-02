「日本人は英語を話さないって聞いて…」不安だらけだったフランス人カップルが“最高の思い出”を作れたワケ
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が公開した動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』に、フランスから初来日したカップルの男性外国人ゲストAと女性の外国人ゲストBが登場。YouTuber・Jukiaさんによる“おもてなし”を受け、日本での忘れられない一日を過ごした。
この企画は、Jukiaさんが空港で日本に着いたばかりの外国人に声をかけ、無料で東京を観光案内し、ホテルまで送り届けるというもの。今回登場したカップルは、これが初めてのアジア旅行だと語る。
車内での会話の中心となったのは、日本に来た理由。外国人ゲストAさんは「子供の頃から、アニメを通して日本に繋がりを感じていた」と明かし、好きな作品として『HUNTER×HUNTER』や『ドラゴンボール』を挙げた。一方、日本に来る前は「日本人はあまり英語を話さないと聞いていたから、少し心配だった」と正直な気持ちも吐露。しかし、Jukiaさんの温かい歓迎に、二人の表情はすぐに和らいでいった。
Jukiaさんが最初に案内したのは、1300年近い歴史を持つ神田明神。都会の真ん中に佇む荘厳な社殿に、二人は「すごく綺麗だね」「こんなに保存状態が良いなんてびっくり」と感嘆の声を漏らした。Jukiaさんから手水舎での清め方や参拝作法を教わった後、おみくじにも挑戦。外国人ゲストAさんが見事「大吉」を引き当てるなど、幸先の良いスタートを切った。
その後、一行は和食レストラン「AKOMEYA食堂」で日本の家庭料理を堪能。「美味しいです！」と覚えたての日本語で感想を伝えたり、味噌汁を飲んで「フランスで飲むものよりずっと美味しい」と絶賛したりと、日本の味にすっかり魅了された様子だった。
一日を終え、ホテルに送り届けてもらう際には「本当にありがとう！思いがけない体験までできて、最高に楽しい一日だった」「一生忘れない思い出になりました」と、何度も感謝を口にした二人。予期せぬ出会いから生まれた心温まる交流は、彼らにとって日本での最高の思い出の一つとなったようだ。
この企画は、Jukiaさんが空港で日本に着いたばかりの外国人に声をかけ、無料で東京を観光案内し、ホテルまで送り届けるというもの。今回登場したカップルは、これが初めてのアジア旅行だと語る。
車内での会話の中心となったのは、日本に来た理由。外国人ゲストAさんは「子供の頃から、アニメを通して日本に繋がりを感じていた」と明かし、好きな作品として『HUNTER×HUNTER』や『ドラゴンボール』を挙げた。一方、日本に来る前は「日本人はあまり英語を話さないと聞いていたから、少し心配だった」と正直な気持ちも吐露。しかし、Jukiaさんの温かい歓迎に、二人の表情はすぐに和らいでいった。
Jukiaさんが最初に案内したのは、1300年近い歴史を持つ神田明神。都会の真ん中に佇む荘厳な社殿に、二人は「すごく綺麗だね」「こんなに保存状態が良いなんてびっくり」と感嘆の声を漏らした。Jukiaさんから手水舎での清め方や参拝作法を教わった後、おみくじにも挑戦。外国人ゲストAさんが見事「大吉」を引き当てるなど、幸先の良いスタートを切った。
その後、一行は和食レストラン「AKOMEYA食堂」で日本の家庭料理を堪能。「美味しいです！」と覚えたての日本語で感想を伝えたり、味噌汁を飲んで「フランスで飲むものよりずっと美味しい」と絶賛したりと、日本の味にすっかり魅了された様子だった。
一日を終え、ホテルに送り届けてもらう際には「本当にありがとう！思いがけない体験までできて、最高に楽しい一日だった」「一生忘れない思い出になりました」と、何度も感謝を口にした二人。予期せぬ出会いから生まれた心温まる交流は、彼らにとって日本での最高の思い出の一つとなったようだ。
関連記事
「人生変わるレベルだよ！」アメリカ人3人組が初来日で体験した日本の美容室に衝撃を受けたワケ
「これは別格だよ！」チェコ人男性が絶賛した日本の家庭料理
日本人の″スキンシップ論″欧米人は驚き「嘘でしょ」
チャンネル情報
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube