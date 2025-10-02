この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「イチマルク │ FREE RIDE」が公開した動画『【FREE RIDE】日本に着いたばかりの外国人を車でおもてなししてみた』に、フランスから初来日したカップルの男性外国人ゲストAと女性の外国人ゲストBが登場。YouTuber・Jukiaさんによる“おもてなし”を受け、日本での忘れられない一日を過ごした。



この企画は、Jukiaさんが空港で日本に着いたばかりの外国人に声をかけ、無料で東京を観光案内し、ホテルまで送り届けるというもの。今回登場したカップルは、これが初めてのアジア旅行だと語る。



車内での会話の中心となったのは、日本に来た理由。外国人ゲストAさんは「子供の頃から、アニメを通して日本に繋がりを感じていた」と明かし、好きな作品として『HUNTER×HUNTER』や『ドラゴンボール』を挙げた。一方、日本に来る前は「日本人はあまり英語を話さないと聞いていたから、少し心配だった」と正直な気持ちも吐露。しかし、Jukiaさんの温かい歓迎に、二人の表情はすぐに和らいでいった。



Jukiaさんが最初に案内したのは、1300年近い歴史を持つ神田明神。都会の真ん中に佇む荘厳な社殿に、二人は「すごく綺麗だね」「こんなに保存状態が良いなんてびっくり」と感嘆の声を漏らした。Jukiaさんから手水舎での清め方や参拝作法を教わった後、おみくじにも挑戦。外国人ゲストAさんが見事「大吉」を引き当てるなど、幸先の良いスタートを切った。



その後、一行は和食レストラン「AKOMEYA食堂」で日本の家庭料理を堪能。「美味しいです！」と覚えたての日本語で感想を伝えたり、味噌汁を飲んで「フランスで飲むものよりずっと美味しい」と絶賛したりと、日本の味にすっかり魅了された様子だった。



一日を終え、ホテルに送り届けてもらう際には「本当にありがとう！思いがけない体験までできて、最高に楽しい一日だった」「一生忘れない思い出になりました」と、何度も感謝を口にした二人。予期せぬ出会いから生まれた心温まる交流は、彼らにとって日本での最高の思い出の一つとなったようだ。



