【新条アカネ Chaos New Order feat. saitom】 2026年10月 発売予定 価格：28,400円

グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「新条アカネ Chaos New Order feat. saitom」を2026年10月に発売する。価格は28,400円。

本商品は劇場版「グリッドマン ユニバース」より「新条アカネ」を1/7スケールフィギュア化したもの。グッドスマイルカンパニーの“キャラクター×イラストレーター×フィギュア”の新プロジェクト「COVERS」第1弾で、イラストレーター・saitom氏による「新条アカネ Chaos New Order」を立体化。

細かな衣装造形やメリハリのついたボディラインが造形されている。腰回りに浮遊するメカ造形なども重厚感あるものとなっている。

また、グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典では「オリジナル小冊子」が付属する。

新条アカネ Chaos New Order feat. saitom

2026年10月 発売予定

価格：28,400円

スケール:1/7

サイズ：全高約290mm

グッドスマイルカンパニー公式ショップ特典「オリジナル小冊子」

(C)円谷プロ (C)2023 TRIGGER・雨宮哲／「劇場版グリッドマンユニバース」製作委員会