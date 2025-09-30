「帰ればいつでも迎えてくれる場所」として、多くの人が拠り所としている“実家”。しかし、長期間家を空けていた子どもが、親と十分な対話をしないまま帰ってきた場合にはどうでしょうか？ 本記事では、10年ぶりに帰国した独身長男と、年金暮らしを送る父親との“実家をめぐる衝突”を見ていきます。

10年ぶりの帰国…「とりあえず実家に戻る」は通じなかった

「空港から電話してみても、父は出なかったんです。おかしいと思いながら実家に向かいましたが、インターホンを押しても反応はなく…」

そう語るのは、アジア諸国を渡り歩く“ノマド系”生活を続けてきた岸本拓也さん（仮名・51歳）。母が亡くなった直後に日本を離れ、その後10年近く帰国することなく、海外を拠点にライター業などで生計を立ててきたといいます。

しかし年齢的な不安もあり、久々に日本に腰を落ち着けようと決意。まずは“実家に戻って生活を立て直す”つもりだったといいます。

「実家の住所も変わっていなかったし、家のローンも完済済み。何の問題もないと思っていました」

だが、父親の対応は想像以上に冷たいものでした。

その日の夜、父・一男さん（仮名・80歳）にようやく電話がつながりました。受話器の向こうから返ってきたのは、冷静で突き放すような声。

「勝手に帰ってくるな。ここはもう、お前の家じゃない」

10年のあいだ、年賀状すら送ってこなかった息子が突然帰ってきたことに、父は強い不信感を抱いていたといいます。

「何年も音沙汰がなかったくせに、“居場所がないから帰ってきた”なんて虫がよすぎるだろう」

父の生活はすっかり変わっていました。浴室は手すり付きのバリアフリー仕様になっており、台所には業者による定期清掃が入るなど、高齢者向けの暮らしに整えられていたのです。

「ここに他人が入ってきたら、生活が崩れるんだよ。俺はもう、静かに暮らしたいんだ」

拓也さんは、「家族なんだから、助け合うのは当然だと思っていた」と語ります。しかし一男さんにとって、“実家”はもはや子どものための空間ではなく、老後の安心と安全のために最適化された“自分の城”となっていたのです。

「親の年金で暮らせる」は幻想にすぎない

拓也さんがもう一つ誤算だったのは、「親の年金を頼れるのではないか」という期待でした。

一男さんは月20万円の年金収入（厚生年金＋企業年金）で一人暮らしをしており、生活に余裕があるように見えたといいます。

「年金で食費や医療費は賄えているのだから、少しくらい生活を手伝ってもらってもいいのでは」と考えていた拓也さんに対し、父は真っ向から反論しました。

「俺の年金は俺のためのものだ。お前を養う義務はない。自分で働いて、住む場所を見つけろ」

総務省『家計調査』（2024年）によれば、高齢単身者の生活費平均は月約15万円。医療・介護の自己負担を含めれば、決して「余裕のある老後」とは言えません。

家の名義、生活スタイル、親の健康状態――すべてが変化している中で、10年前と同じつもりで帰ってくることには、リスクが伴います。

「家族だから受け入れてくれるはず」という甘えが、最もこじれた形で露呈するのが“実家バトル”とも言えるのです。

拓也さんは現在、都内の簡易宿泊所を転々としています。ライターを続けていくか、それとも別の仕事に切り替えるか、模索を続けているといいます。「もう若くないし、何が現実的なのか、正直わからない」と漏らしていました。

「甘えていた自分がいたと思います。でも、あんなふうに追い返されるとは正直思わなかった。 “もう、お前の家じゃない”という言葉が、ずっと耳に残っています」

一男さんは現在も一人暮らしを続け、地域包括支援センターを通じて、近所の見守りサービスを利用しながら穏やかに暮らしているそうです。