年内いっぱいでの活動休止を発表したPerfumeのあ〜ちゃん（36）が、交際していたモデルで俳優のバーンズ勇気（32）と破局していたことが1日、分かった。あ〜ちゃんの所属事務所はスポニチ本紙の取材に「プライベートは本人に任せています」と回答した。

別れは今夏。ともに芸能活動で転機を迎えていた時期だった。Perfumeはメジャーデビュー20周年を迎え、活動休止を決断。一方、バーンズは8月末に6年間所属した事務所を退所し、先月から音楽ユニット「JOMON」で活動を開始した。

21年秋に交際が報じられ、銀座などでデートをする様子が目撃されていた2人。親しい知人は「お互いそれぞれの人生を歩むために前向きな選択をしたそうです」と話す。Perfumeは活動休止を「コールドスリープ（人工冬眠）」と表現。休止前最後のライブとなった先月23日の東京ドーム公演で「一生Perfumeでいるための決断」と話しており、休止の期間は決めていないが、活動再開に前向きな様子がうかがえた。

あ〜ちゃんの来年以降の活動について所属事務所は「未定ですが、個別での活動やSNSの更新はあるかもしれない」としている。

バーンズは「ヒプノシスマイク」「新テニスの王子様」といった2・5次元の舞台やミュージカルを中心に活動してきた。昨年は、体調不良によりステージに立てない時期もあったが現在は回復。俳優と音楽活動を並行させながら、新たな所属先を模索している。

プライベート、仕事ともに大きな変化があった2人。それぞれ新たな道を歩いていく。