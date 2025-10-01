子育てで悩んだとき、周りから言われた言葉でさらに傷ついた経験はありませんか？

一生懸命頑張っているのに、それを否定されると怒りを感じますよね。

今回は、義母にダメ親扱いされてイラッとした話をご紹介いたします。

ダメ親扱いされた

「娘は最近イヤイヤ期なので、私も声を荒らげてしまい、イラッとすることも多いんですよね。そんなある日、義母が家に来たときに、娘をちょっと叱った場面を見られてしまったんです。すると帰り道に『私はすごく心配なの』『あなた母親に向いていないようだし』『私が同居して面倒見てあげられたらね……』と言われました。

さらに『私がいない間に手をあげたりしないでよね！』と、まるで私が虐待しているかのような言い方をされてショックを受けたし、怒りさえ感じましたね。たしかに完璧な母親ではないと思うけど、娘のことは大好きだし愛情をもって育てています。義母にここまで言われる筋合いはありません！」（体験者：30代 女性・主婦／回答時期：2025年6月）

▽ 子育てをした人ならその大変さがわかるはずなのに、こんな追い詰めるような言葉をかけるなんて無神経ですよね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。