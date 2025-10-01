9月30日、人気声優の内田真礼（まあや）と石川界人が『皆さまへ』と題した同じ文面の文書をそれぞれのXにアップ。結婚の報告をおこなった。

「内田さんは35歳、石川さんは31歳。どちらも主役級の人気声優です。《突然のご報告となりますが、このたび内田真礼と石川界人は結婚いたしました》という文面どおり、まさに突然で、いっさい交際の噂なども流れていませんでした。しかし《ともに過ごす時間を重ねる中でこれからの人生をともに歩んでいきたいと強く思い》と書いているように、共演が多かったので、納得できます。

最終回を迎えた夏アニメ『陰陽廻天 Re:バース』（フジテレビ系）、5期の制作が決まっている『盾の勇者の成り上がり』（TOKYO MX）や『青春ブタ野郎』シリーズ（TBS系）と3作品で共演しています」（アニメ誌記者）

内田は2009年デビュー。当時は女優としても活動しており、声優としては2012年の『中二病でも恋がしたい!』（TOKYO MX）のメインヒロイン・小鳥遊（たかなし）六花役で大ブレイク。その後、多くの作品で主演を務めた。ナレーションの仕事も多く、『あちこちオードリー』（テレビ東京系）や『ハマダ歌謡祭★オオカミ少年』（TBS系）などでその声を聞くことができる。また福岡ソフトバンクホークスのファンとしても知られ、始球式をおこなった試合ではホークスが6戦6勝を記録し、ファンからは“勝利の女神”と崇められているが、本人はプレッシャーと語っている。

一方の石川は2012年にデビュー。翌年には『翠星のガルガンティア』（TOKYO MX）のレド役で初主演。多くの作品で主演を務める売れっ子だ。

「内田さんの弟は同じく声優の内田雄馬さん。石川さんとは仲のいい友人でもあります。そして、雄馬さんも2024年、人気声優の日高里菜さんと結婚しています。全員が主演クラス、アニメファンにはおなじみの面々なので、驚きの声が多くあがりました。Xでは、やはり人気声優の中村悠一さんが《とんでもない一族が生まれたけど、誰を何て呼んでいけばいいのか混乱するぜ。おめでとう!》と祝福していました」（同前）

じつにおめでたい話だが、双方とも売れっ子なだけに、Xでは先日、離婚が報じられた声優カップルのような“すれ違い”が気になるという声も…。

《声優さん同士の結婚めでたいなぁとテレビ見たら花澤さんが出ていて何とも言えない気持ち…》

《声優同士結婚いいけど花澤香菜と小野賢章みたいに忙しすぎて離婚する未来も見えるから怖い》

「2020年に結婚した花澤香菜さんと小野賢章さんは、やはり主演クラスの人気声優同士の結婚でしたが、9月14日に離婚を発表しました。《生活リズムの違いから夫婦として過ごす時間の確保が難しくなり、すれ違いが続く中で、お互いを尊重し、それぞれの道を歩む決断をいたしました》としています。早くもSNSでは、心配する声が書き込まれています」（前出・アニメ誌記者）

2人には、仲よく結婚生活を続けてもらいたいものだ。