新車283万円！ トヨタ「“新”ノア」登場！ 全長4.7mちょうどいいサイズ×「精悍フルエアロ仕様」に大注目！ 「ワイド＆ロー」感が凄い「モデリスタ」純正アクセサリーはどんなもの？

モデリスタエアロパーツで実用性と個性を両立するモデルに

2025年9月2日、トヨタは「ノア」の一部改良モデルを発売しました。

そんなノアですが、販売店で用意されるオプションパーツとして「モデリスタ」による専用エアロパーツが用意されています。具体的にはどのような仕様なのでしょうか。

「ノア フルモデリスタ仕様」がカッコイイ

【画像】超カッコイイ！ これが「新ノア フルエアロ仕様」です！（30枚以上）

ノアは2001年に初代が登場した3列シートミドルサイズミニバンです。広い室内空間と両側スライドドアによる高い利便性を備え、家族向けのモデルとして支持されてきました。

現行モデルは2022年に発売された4代目で、従来からの使い勝手はそのままに、新プラットフォームの採用や先進機能の強化などを図り、ファミリー層を中心に多くの利用者に選ばれています。

ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm×全高1895mmで、ホイールベースは2850mm。従来は基本モデルの全幅が1700mmを切る「5ナンバー（小型車）」サイズだったのに対し、現行型では全てのモデルで「3ナンバー（普通車）」サイズになりました。

エクステリアは、落ち着きのある造形で、精悍でスタイリッシュなフェイスとした兄弟車「ヴォクシー」との違いを意識した、親しみのある端正なスタイルが採用されています。

インテリアはシートアレンジの自由度が高く、多人数での利用や荷物の積載に柔軟に対応できる構成です。乗車定員は2列目シートが2人がけキャプテンシートの7人乗りと、3人がけベンチシートの8人乗りを用意します。

パワートレインは、1.8リッターガソリンハイブリッドと2リッターの「ダイナミックフォース」ガソリンエンジン仕様が用意され、1.8リッターハイブリッドでは23.4km／L（X・2WD・WLTCモード燃費）の低燃費を達成。環境性能にも配慮されています。

先進運転支援システムでは、予防安全パッケージ「トヨタセーフティセンス」を中心とした各種装備が標準で備わり、高度運転支援の「トヨタチームメイト」も設定しています。

今回の改良では、「Z」「G」グレードを廃止し、エアロタイプの上級2グレードを基本に、ベーシックグレード「X」の3グレード化。さらに、上級グレードにおいて従来はオプションだった装備の標準化や、ボディカラーの変更などが行われました。

改良を行った新ノアの価格（消費税込）は283万300円から414万9200円となっています。

さて、こうした標準仕様に加えて注目されるのが、カスタマイズブランド「モデリスタ」によるエアロパーツです。

モデリスタは、トヨタカスタマイジング＆ディベロップメントが展開するトヨタ車専用のアクセサリーブランドです。純正パーツとして設計されるため、車検や安全基準に適合している点が大きな特徴となっています。

ノアに用意されるモデリスタエアロパーツは、通常モデルが落ち着いたデザインに対して、力強さや独自性を加える構成です。

フロントスポイラーは、ロー＆ワイド感を強調する造形が与えられ、メッキ加飾も追加されることで、フロントフェイスに迫力が生まれます。

サイドスカートは抑揚のある造形とし、フロントスポイラーからなる連続的なデザインを与え、一体感のある仕上がりとします。

リアバンパーガーニッシュは後方からの印象を引き締め、オーバルのマフラー風加飾も備えることで、スタイリッシュに演出します。

これらを装着することで、標準仕様とは異なるスポーティかつ上質なエクステリアを演出することが可能になるよう図られています。

さらに、モデリスタでは専用アルミホイールも用意されており、タービンタイプの大径18インチと、16インチのスポークタイプを設定。エアロパーツと合わせることで、足元の印象を大きく変えることが可能です。

これらのアイテムを組み合わせることで、ノアの実用性をそのままに、エクステリア上の差別化を図れるため、人とは違ったノアに乗りたいという人にはちょうどいい選択肢になります。