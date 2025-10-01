反日報道の裏で…中国人観光客が日本に来る意外な本音「世界で一番マナーがいい国」
YouTubeチャンネル「TOMO’S TRAVEL / トモズトラベル」が公開した動画「【中国人観光客に直撃】“反日”と言われても日本に来る理由」で、レポーターが大阪・心斎橋を訪れる中国人観光客に突撃インタビューを実施。政治的に複雑な関係が報じられる中でも日本を訪れる理由や、日本に対する率直な印象について、その本音に迫った。
動画の冒頭、レポーターは「日中関係はそこまで良いとは言えません」と前置きし、現在の状況下でなぜ多くの中国人が日本を旅行先に選ぶのか、疑問を投げかける。インタビューに応じた観光客からは、「距離が近いから」という地理的な理由のほか、「円安だから」という経済的なメリットを挙げる声が相次いだ。ある女性は円安の影響について「お買い得でした。たくさん買って、親や友達にお土産を持って帰ります」と笑顔で語り、別の女性は「今は日本でブランド品を買うのに最高の時期ですね」と満足げな表情を見せた。
また、日本の魅力については「街がきれい」「サービスもいい」「親切だと思います」といった好意的な意見が多数寄せられた。特に日本のマナーや民度を高く評価する声は多く、ある旅行業に携わる女性は「日本は世界で一番マナーがいい国だと思います」「日本人のマナーは本当に最高だと思います」と絶賛。さらに、「一番大事なのは、日本で買うものは安心できることです。偽物がないですからね」と、日本の製品に対する絶大な信頼感を口にする場面もあった。
一方で、歴史問題やマナーの悪さが報じられることについて問われると、観光客たちの様々な考えが浮き彫りになる。「国に関わることなので答えません」と回答を控える人がいる中、「国としての恨みは忘れてはいけませんが、それは過去のことで、今とは関係ありません」と、歴史と現在の交流を切り離して考える冷静な視点も示された。マナー問題については、「文化の違いだと思う」「それは個人の問題」としながらも、「海外旅行できる人は、だいたいマナーがいいです」と語るなど、メディアの報道とは異なる一面が垣間見えた。
インタビューを通じて見えてきたのは、政治的な緊張関係とは別に、日本の清潔さやサービスの質、製品への信頼といった側面に強い魅力を感じている観光客の姿だった。
動画に関するお問い合せやメッセージなどございましたら、インスタグラムのDMか下記メールアドレスまでお願いいたします。