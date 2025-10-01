アメリカのトランプ大統領は9月29日、イスラエルのネタニヤフ首相と会談し、パレスチナ自治区ガザ地区での停戦に向けた20項目の包括的な和平案にネタニヤフ氏が合意したと発表した。人質全員の解放やイスラエル軍の段階的撤退、ガザの暫定統治を監督する国際機関の設置などが主な内容だ。今後、イスラム組織ハマスがどのように回答するかが焦点だ。

一方で、この和平案をイスラエル国民はどのようにみているのか、専門家に聞いた。

（NNNロンドン支局 鈴木あづさ）

トランプ大統領はホワイトハウスでのネタニヤフ首相との会談後、共に取材に応じ、ガザ地区での戦闘終結に向けた計画にネタニヤフ氏が同意したと発表した。これを受け、近隣アラブ諸国のサウジアラビア、ヨルダン、アラブ首長国連邦、トルコ、カタール、エジプトなど8か国の外相は共同声明を出し、合意の履行に向け、アメリカと協力するとしている。

エルサレムにあるヘブライ大学の政治学者でイスラエル世論に詳しいガイル・タルシール教授は、今回の和平案について次のように語った。

「ここ数か月間、イスラエル人の圧倒的多数…実に70％以上が、まさにこの合意を望んできました。この合意の障壁はネタニヤフ政権だったのです。ネタニヤフ首相は戦闘を継続し、イスラエル軍によるガザ地区の軍事占領まで進めようとしていました。したがって、ネタニヤフ政権に合意の受け入れを迫るトランプ大統領をイスラエル国民の大多数が支持していて、この合意が成立することを強く望んでいるのです」

しかし戦闘開始からまもなく2年となる今、イスラエル国内はリベラル派と極右の分裂が深刻化しているという。今回の和平案については、すでにネタニヤフ首相が連立政権を組む極右勢力の1人が激しい反発を表明している。イスラエルの連立政権内の極右指導者の1人であるスモトリッチ財務相は、この案について「完全な外交的失敗」であり「涙で終わる」と痛烈に批判した。この計画は“パレスチナ国家樹立の野望を完全に葬り去る機会を失わせるものだ”として、「我々の子どもは再びガザ地区で戦わざるをえなくなる」としている。

こうした内政事情から、タルシール教授はネタニヤフ連立政権が崩壊し、早期の解散総選挙が行われる可能性があるとみている。

「多くのイスラエル人は『ネタニヤフ首相が戦争を長期化させているのは緊急事態を長引かせ、政権を維持したいからだ』と考えている。このため、仮に早期の選挙が実施された場合は、ネタニヤフ首相が再選を果たす可能性は極めて低いでしょう」

◇◇◇

また今回の和平案には、パレスチナ国家樹立についても「パレスチナの自己決定権と国家建設への信頼できる道筋が整う可能性がある」と含みを持たせる表現が盛り込まれている。近隣アラブ諸国など8か国は共同声明で、今回の和平案は「ガザ地区とヨルダン川西岸地区が完全に統合されたパレスチナ国家を樹立する『2国家解決』に基づく和平の道」につながるものだとして評価した。

このパレスチナ国家樹立による『2国家解決』については「イスラエルの中にも大きく2つの考え方がある」とタルシール教授は話す。

「個人的には『2国家解決』が望ましいと考えています。しかし、これはネタニヤフ政権の立場ではありません。彼らの立場は、『パレスチナ国家の樹立は、ハマスによるテロリズムへの報酬となる』というものです。国民の意見も同様に2つに割れています」

「現政権が主張するように、2023年10月7日にハマスが行った残虐な行為に対して報酬を与えることになるので、『2国家解決』には同意しないという反対論が1つ。他方、イスラエルの安全保障の観点から考えると、サウジアラビアやアラブ首長国連邦、エジプト、ヨルダンなどが『2国家解決』を支持している事実がある。そうである限り、“過激派イスラム勢力やイランに対抗するための同盟をサウジアラビアや穏健なアラブ諸国と結んで、将来的に非軍事化・非過激化したパレスチナ国家を樹立することが解決策になる”と考える人々もいて、国民のおよそ60％がこの考えを支持しています」

現時点で和平案に対する ハマス 側の回答は明らかになっていないが、 ハマス が拒否した場合、イスラエルは戦闘を続け、 アメリカ は「そのための全面的な支援を提供する」としている。和平案を見る限り、 ハマス 側の求めてきたイスラエル軍の完全撤退はほぼ実現しそうにない。ただアラブ諸国などが支持を表明している以上、 ハマス が和平案を拒否すれば孤立につながる。苦しい決断を迫られている ハマス が条件を再提示するなど、時間稼ぎをすることも考えられるため、完全な合意がなされるかどうかは不透明な情勢だ。