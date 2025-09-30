¡ÖÈ©¿¨¤ê¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤Õ¤ï¤â¤³¡õ¤ª¤·¤ã¤ì¡¢½©¤Î¡È¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¡É¤òÌþ¤¹¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ª¤¹¤¹¤á8Áª
¡¡µ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê»Ï¤á¡¢Ä«ÈÕ¤Ï¤Ò¤ó¤ä¤ê¤¹¤ëµ¨Àá¡£¤½¤ó¤Ê½©¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò²÷Å¬¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢ÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤À¡£¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¤ä¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Û¡¼¥à¤Ê¤É¿Íµ¤¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¡¢¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤ä¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤ËÍ¥¤ì¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¡£º£²ó¤Ï¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Ê¤¬¤é¤â¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ò¸·Áª¤·¤Æ¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤ÇÁ´¿È¤òÊñ¤à¡¢½©ÅßÄêÈÖ¤ÎÌþ¤··Ï¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢
¢£[¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±] ¥Ñ¥¦¥À¡¼¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼&¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤ÎÈ©¤¶¤ï¤ê¤Ç¿Íµ¤¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¡Ö¥Ñ¥¦¥À¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤È¥í¥ó¥°¥Ñ¥ó¥Ä¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢½©Åß¤ÎÈ©´¨¤µ¤«¤é¤·¤Ã¤«¤ê¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£·Ú¤ä¤«¤Ç¿½ÌÀ¤Î¤¢¤ëÁÇºà¤ÏÆ°¤¤ä¤¹¤¯¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤âºÇÅ¬¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤È¾åÉÊ¤µ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¡¢Éô²°Ãå¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÊÝ²¹À¤ËÍ¥¤ì¤Ä¤Ä¤â¡¢ÀöÂõ¸å¤Î´¥¤¤ä¤¹¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤¡¢ÄêÈÖ¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¦¤Õ¤ï¤â¤³ÁÇºà¤ÇÊÝ²¹ÀÈ´·²
¡¦Æ°¤¤ä¤¹¤¯¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ËºÇÅ¬
¡¦Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¿§¹ç¤¤¤Ç¾åÉÊ¤ËÃå¤é¤ì¤ë
¢£[¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±] ¡ÚEC¸ÂÄê¡Û¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ù¥¢Î¢ÌÓ¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¡õÎ¢ÌÓ¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥ÄSET
¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¤é¤·¤¤Í·¤Ó¿´¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸÷¤ë¡¢EC¸ÂÄê¤Î¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¶»¸µ¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥Ù¥¢¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¯¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÎ¢ÌÓÁÇºà¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤µ¤âÈ´·²¡£¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤È¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢½©¸ý¤«¤éÅß¤Þ¤ÇÄ¹¤¯»È¤¨¤ë¡£È©¿¨¤ê¤¬½À¤é¤«¤¯¡¢Ãå¿´ÃÏ¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥¸¥§¥é¡¼¥È ¥Ô¥±¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ëEC¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¡¢¿Í¤ÈÈï¤é¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì¤ò³Ú¤·¤á¤ë°ìÃå¡£
¡¦¥Ù¥¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Î¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¡¦Î¢ÌÓÁÇºà¤ÇÆ°¤¤ä¤¹¤¯²÷Å¬
¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¡ß¥×¥ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¤Ç¥í¥ó¥°¥·¡¼¥º¥ó³èÌö
¢£[¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Û¡¼¥à] ¥Á¥§¥ê¡¼¥·¥ê¡¼¥º¥Ë¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¥¹¥Ê¥¤¥Ç¥ë ¥Û¡¼¥à¤Î¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤«¤éÅÐ¾ì¤·¤¿¥Á¥§¥ê¡¼¥Ë¥Ã¥È¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×¡£¥Á¥§¥ê¡¼ÊÁ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°¦¤é¤·¤¯¡¢½À¤é¤«¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤Î¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ¤ò¼Â¸½¡£¥È¥Ã¥×¥¹¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â¥ë¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¡£¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Ä¤Ä¡¢Äø¤è¤¤¤æ¤È¤ê´¶¤¬¤¢¤êµç¶þ¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÍÑÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ª½Ð¤«¤±¤Ë¤â»È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£
¡¦¥Á¥§¥ê¡¼ÊÁ¤¬°¦¤é¤·¤¤¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà
¡¦¤æ¤Ã¤¿¤ê´¶¤¬¤¢¤êÆ°¤¤ä¤¹¤¤¥·¥ë¥¨¥Ã¥È
¡¦¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ËüÇ½¥»¥Ã¥È¥¢¥Ã¥×
¢£[¥Ô¡¼¥Á¡¦¥¸¥ç¥ó] ÌÊÁÇºà Ê¢´¬¤ÉÕ¤¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢
½÷À¤ÎÂÎ¤ò¹Í¤¨¤¿¡Ö²¹³è¡×È¯ÁÛ¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡£È©¿¨¤ê¤ÎÎÉ¤¤ÌÊÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¿´ÃÏ¤è¤µ¤È²÷Å¬¤µ¤òÎ¾Î©¡£ÆÃ¤ËÊ¢´¬¤ÉÕ¤¤Î»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤ªÊ¢¼þ¤ê¤òÎä¤ä¤µ¤º¤Ë²¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£½©Åß¤ÎÎä¤¨¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤È¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÄÌµ¤À¤âÎÉ¤¤¤¿¤áÄ¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤â¾ø¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢¿çÌ²Ãæ¤â²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£¤ª¤·¤ã¤ì¤µ¤Èµ¡Ç½À¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¡¦Ê¢´¬¤ÉÕ¤¤Ç¤ªÊ¢¤òÎä¤ä¤µ¤º²¹³è¤Ç¤¤ë
¡¦ÌÊÁÇºà¤ÇÄÌµ¤À¡õÈ©¿¨¤ê¤¬²÷Å¬
¡¦¤æ¤Ã¤¿¤ê¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¿çÌ²»þ¤Ë¤â¿´ÃÏ¤è¤¤
¢£[¥Ê¥ë¥¨¡¼] ¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¥Ü¥¤¥ë ¥¹¡¼¥¸¥ó¥°¥ë¡¼¥à¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹
¥Ê¥ë¥¨¡¼¤é¤·¤¤¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥ë¡¼¥à¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡£·Ú¤ä¤«¤Ê¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¥Ü¥¤¥ëÁÇºà¤ò»È¤¤¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿Ãå¿´ÃÏ¤¬Ì¥ÎÏ¡£½©¸ý¤«¤éÅß¤Ë¤«¤±¤Æ³èÌö¤·¡¢¤æ¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥ê¡¼¡£¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÃåÃ¦¤¬³Ú¤Ç¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò¤è¤ê²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡£¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤â¹â¤¯¡¢µ¤Ê¬¤ò¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìÃå¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¤ªÇñ¤ê¤ä¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡¦¥·¥ã¡¼¥ê¥ó¥°¥Ü¥¤¥ëÁÇºà¤Ç·Ú¤ä¤«¤ÊÃå¿´ÃÏ
¡¦¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¥¿¥¤¥×¤ÇÃåÃ¦¤¬³Ú
¡¦¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ç²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ
¢£[¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼ ¥ê¥Ó¥ó¥°] ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¥»¥Ã¥È ¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ë¥Ã¥È¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó
¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¤Î¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡£¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë·è¤Þ¤ë¡£¥¤¥ó¥Ê¡¼¤È¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¯¡¢¼¼Æâ¤Ç¤Î²¹ÅÙÄ´À°¤Ë¤âÊØÍø¡£¤ä¤ï¤é¤«¤ÊÈ©¿¨¤ê¤ÈÄø¤è¤¤¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢½©¤ÎÈ©´¨¤µ¤ò¿´ÃÏ¤è¤¯¥«¥Ð¡¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤âÂç¿Í²Ä°¦¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë°ìÃå¡£ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â´î¤Ð¤ì¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¦¥ï¥Ã¥Õ¥ë¥Ë¥Ã¥ÈÁÇºà¤Ç½À¤é¤«¤¯ÊÝ²¹À¤¢¤ê
¡¦±©¿¥¤ë¤À¤±¤Ç¤ª¤·¤ã¤ì¤Ë¸«¤¨¤ë¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¥¿¥¤¥×
¡¦¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê
¢£[¥°¥ó¥¼] ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢ ¥¦¥Á¥³¥ì ¾å²¼¥»¥Ã¥È ¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
Ï·ÊÞ¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥°¥ó¥¼¤¬¼ê¤¬¤±¤ë¼ÂÍÑÇÉ¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¡£¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¤·¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¤È©¿¨¤ê¤ÈÄÌµ¤À¤ÎÎÉ¤µ¤òÎ¾Î©¡£¾å²¼¥»¥Ã¥È¤ÇÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤ÇÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤éÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£ÊÝ²¹À¤¬¤¢¤ê¤Ä¤Ä·Ú¤ä¤«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤ä½¢¿²»þ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤â¼êº¢¤Ç¡¢Ä¹¤¯»È¤¨¤ë¥³¥¹¥Ñ¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏ¡£¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ëÄêÈÖ¤Î°ìÃå¡£
¡¦¥ï¥Ã¥Õ¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç²÷Å¬¤ÊÃå¿´ÃÏ
¡¦¾å²¼¥»¥Ã¥È¤ÇÅý°ì´¶¤¬¤¢¤ë
¡¦¥³¥¹¥ÑÎÉ¤¯¥Ç¥¤¥ê¡¼»È¤¤¤ËºÇÅ¬
¢£¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È ¥Õ¥é¥ó¥Í¥ë ¥í¥ó¥° ¥Ñ¥¸¥ã¥Þ
³¤³°¥»¥ì¥Ö¤â°¦ÍÑ¤¹¤ë¥ô¥£¥¯¥È¥ê¥¢¥º¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î¥Õ¥é¥ó¥Í¥ë¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¡£¸ü¼ê¤Î¥Õ¥é¥ó¥Í¥ëÁÇºà¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÃÈ¤«¤¯¡¢½©Åß¤ÎÎä¤¨¤«¤éÂÎ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¾å¼Á¤Ê¸÷Âô´¶¤È¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ï²Ú¤ä¤«¤Ç¡¢¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤âÈ´·²¡£¥«¥é¡¼¤äÊÁ¤Î¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ËÉÙ¤Ç¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁª¤Ù¤ë¤Î¤âÌ¥ÎÏ¡£¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éµ¤Ê¬¤ò¹â¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¡¢¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¿Íµ¤¡£¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤ò±é½Ð¤¹¤ë°ìÃå¤À¡£
¡¦¥Õ¥é¥ó¥Í¥ëÁÇºà¤ÇÃÈ¤«¤¯ÊÝ²¹ÀÈ´·²
¡¦³¤³°¥Ö¥é¥ó¥É¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡¦¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ç¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë
¡¡½©¤ÎÈ©´¨¤µ¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤¹¤Ë¤Ï¡¢ÊÝ²¹À¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìÃå¤ò¸«¤Ä¤±¤ì¤Ð¡¢ÆÉ½ñ¤ä¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¡¢±Ç²è´Õ¾Þ¤Ê¤É¤Î¤ª¤¦¤Á»þ´Ö¤¬¤°¤Ã¤È¿´ÃÏ¤è¤¯¤Ê¤ë¡£µ¨Àá¤ÎÊÑ¤ï¤êÌÜ¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥ë¡¼¥à¥¦¥§¥¢¤ò¿·Ä´¤·¤Æ½©¤Î¤ª¤¦¤Á¥é¥¤¥Õ¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡£
