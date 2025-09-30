記事のポイント TikTokユーザーは3人に1人に達し平均年齢39.2歳、学び直しや世代間交流を促進するコンテンツも増加している。 TikTokユーザーの年間支出は約11.6万円と他SNSと比べて高く、リアルイベントや音楽ジャンルの支出増を後押ししている。 「おすすめ」フィードが偶然の発見と衝動買いを促し、コミュニティ感あるコンテンツが「TikTok売れ」を生む要因になっている。

コミュニケーションツールとして「世代間交流」も促進

TikTokは「リアルイベントとの親和性」が高い

「暇つぶしツール」から「日常使いのプラットフォーム」へ

「自分界隈のバズ」を手っ取り早く知ることができる