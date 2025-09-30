Netflix映画「新幹線大爆破」メインビジュアル

10月3日から2週間限定上映されるNetflix映画「新幹線大爆破」。SNSでの大反響を受けて、10月15日に1日限りでグランドシネマサンシャイン池袋でのDolby Atmos上映が決定した。同日には樋口監督が登壇する舞台挨拶も行なわれる。

舞台挨拶は、10月15日18時30分の回で実施。チケットは10月8日11時～10日11時に、チケットぴあにてプレリザーブ(抽選販売)が行なわれる。チケット料金は2,500円均一で、当選発表は10月10日18時以降。

一般販売は、チケットぴあにて10月11日10時～14日16時に実施。プレイガイドで残席があった場合のみ、10月15日0時より劇場先着販売が行なわれる。シネマサンシャインリワード会員は14日21時販売開始。

入場者特典のポストカード(サンプル画像)

グランドシネマサンシャイン池袋限定の入場者特典、ロゴステッカー(サンプル画像)

あわせて、上映劇場では入場者特典としてポストカードが数量限定で配布されるほか、グランドシネマサンシャイン池袋ではポストカードに加えて、限定品のロゴステッカーも配られる。

10月3日から2週間限定上映するのは、イオンシネマ シアタス調布とイオンシネマ シアタス心斎橋。