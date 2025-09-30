クリスマス限定♪セバスチャン・ブイエの特別ケーキラインアップ

フランス・リヨンのパティシエ、セバスチャン・ブイエが手がける2025年限定のクリスマスケーキが登場。ショートケーキ ノエル（4号\4,536・5号\5,616）、オデオン ノエル（\4,320）、サパンド ノエル（\3,456）、エトワールルージュ（\4,536）、そして伊勢丹新宿店限定のジャルダン フレーズ（\5,940）など、見た目も味も楽しめる華やかな6種が揃います♪

定番から遊び心まで♡ウィンターケーキ

ショートケーキノエル

オデオン ノエル

ショートケーキ ノエルは、しっとりスポンジとフレッシュ苺、なめらかシャンティーの組み合わせが魅力。チョコレートやピスタチオの飾りで華やかさを添え、クリスマスらしい一品に。

オデオン ノエルは、濃厚なショコラムースとバニラクリーム、ふんわりダコワーズ生地が重なり、とろける口どけが楽しめます♡

個性派ケーキでテーブルを彩る

サパンド ノエル

エトワールルージュ

サパンド ノエルは、ショコラ・ピスタチオ・グリオットチェリーでツリー型に仕上げ、ピスタチオやドライクランベリーで華やかにデコレーション。

エトワールルージュは、赤い果実とルビーチョコレートを重ね、タルト生地とアーモンドクリームが奥深い味わいを演出します。

ジャルダン フレーズ

伊勢丹新宿店限定ジャルダン フレーズ（\5,940）は、苺モチーフのムースとバニラムース、ピスタチオサブレでクリスマス気分満点です♪

セバスチャン・ブイエのケーキで特別なクリスマスを

セバスチャン・ブイエのクリスマスケーキは、全6種。

4号～5号のショートケーキ ノエル（\4,536～\5,616）やオデオン ノエル（\4,320）、サパンド ノエル（\3,456）、エトワールルージュ（\4,536）、ジャルダン フレーズ（\5,940）など。

見た目も味も華やかで、特別なクリスマスのテーブルを彩ります♡予約は10/1～伊勢丹・西武池袋・グテ学芸大学店で受付中です♪