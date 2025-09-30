韓国の若者が「オレンジ色のiPhone17」を忌避する驚きの理由…いま韓国で吹き荒れる「勘違い40代・50代」への嘲笑と「世界最悪の対立社会」の実態

勘違いしているおやじ

最近、韓国のネット上では「ヤング・フォーティー（young forty）」という新造語が話題だ。もともとの意味は、「既存の中年と違って、流行に敏感で若々しいライフスタイルを楽しむ中年」を意味する用語だったが、今は「自分が若いと勘違いしているおやじ」を皮肉る蔑称（嘲弄する言葉）として使われている。政治的に進歩派の傾向が強い40代・50代の中年層と、保守派の傾向が強い20代・30代の若年層の世代間対立を象徴する用語としても受け止められている。

ちょっと前までは、「ケジョシ（犬おやじ）という新造語が流行していた。悪口や卑語によく使われる接頭辞の「ケ（犬）」を「おじさん」の前に付けて、権威的で俗物根性にあふれる中年男性に対する蔑称として使われた。食堂では従業員に遠慮なくタメ口で話したり、若い女性にセクハラをためらわなかったり、部下には無駄に説教をする中年男性が代表的なケジョシの姿だ。

K-POP大手のHYBEと法廷闘争をしているADORのミン・ヒジン前代表が、記者会見でHYBE経営陣をまとめて「ケジョシ野郎！」と叫び、世界的にも有名になった。ところが最近、このケジョシに代わって「ヤング・フォーティー」が急浮上し、ケジョシはスッカリ「死語」になりつつある。

⺠主主義と⼤衆⽂化を享受した最初の世代

過去に、「X世代」と呼ばれた70年代生まれが現在の「ヤング・フォーティー」に該当する。1991年、カナダ作家のダグラス・コープランド(Douglas Coupland)が書いた小説『X世代（Generation X）』で初めて登場したこの用語は、既存世代の慣習と秩序を拒否する新世代を象徴的に表現した言葉だ。韓国のX世代は80年代の激しい民主化運動の後、民主主義が定着しはじめた90年代に若い時代を送った世代で、軍部独裁時代の集団主義思考から抜け出し、自分自身を最も重要な価値尺度と考える個人主義的性向を持っていた。

90年代の韓国は、⼤衆⽂化⾯でも花を咲かせた時期で、韓国初のヒップポップグループである「ソテジとアイドゥル」が旋風的な⼈気を博し、アイドルグループのH.O.T.が登場し、K-POPの序幕を知らせたりもした時代でもある。つまり「X」世代は、韓国で⺠主主義と⼤衆⽂化を享受した最初の世代だ。また、1998年のIMF通貨危機により就職などで経済的な困難を体験したりもした。政治的には先輩世代である586世代（60年代生まれの50代）の民主化運動を目撃した世代で、進歩的なスタンスをとる者が多い。世論調査で見れば40代の7〜8割が民主党支持者であるほど政治的な偏りが強い世代だ。

いつの間にか40代になったX世代は、過去の韓国の中年層とは違って、健康とファッションなどの自己管理とライフスタイルの改善に積極的に投資する傾向を持っている。過去の中年が仕事だけに没頭していたイメージだったとすれば、中年のX世代は趣味と文化生活を積極的に楽しみながらスマートフォンとSNSを上手に活用し、最新トレンドを積極的に受け入れている。彼らの積極的な購買力がマーケットティング次元で注目を浴びるようになり、「ヤング・フォーティー」という新造語が生まれたのだ。ヤング・フォーティーを50代まで拡張した「ヤング・フィフティ」という単語もある。最近では、「生物学的年齢に0.8をかけたのが社会的な年齢」という言葉まで（中年の間で）出ている。「40歳だが、実際には32歳と違わない（？）」という意味だろう。

いつしか嘲笑の対象に

ところが、この「ヤング・フォーティー」がいまや、「いつまでも自分を若者と勘違いする痛々しい中年」「自分が若者をよく理解していると勘違いしている中年」という嘲弄語として使われているのだ。

某IT会社のビッグデータ分析によると、ここ1年間、オンラインでのヤング・フォーティーに対する言及量は10万件を超えるが、否定的な言及が55.9%と、肯定的な割合の37.6%、中立的な割合の6.5%よりはるかに多かった。関連キーワード上位10個のうち7個が、「悪口」(1039件)、「老いる」(716件)、「嫌だ」(417件)などの否定的キーワードだったらしい。

特定のファッションとアイテムを「ヤング・フォーティーの典型」と皮肉って低く見る表現もネット上で広がっている。例えば、ニューエラの帽子とシュプリームやステューシーのロゴが大きく書いてあるTシャツ、ナイキ・ジョーダンのバスケットボールシューズといったストリートファッションアイテムだ。 最近発売された「iPhone17」も、ヤング・フォーティーのマストアイテムとして嘲弄の対象となっている。特にオレンジ色は若いふりをするヤング・フォーティーが好むカラーという理由で、MZ（20代と30代）たちの忌避カラーになってしまった。

若年層からはそっぽを向かれる

ヤング・フォーティーアイテムとして知られると、若年層からはそっぽを向かれるようになり、企業にも良くない影響を及ぼすという。一時期韓国の若者に人気が高かったグローバル・ランニングシューズブランドの「ホカ」と「オン（ON）」の株価が下がっている理由に、「ヤング・フォーティーが履くため」という異色の分析を出したアナリストもいるほどだ。

「スイートヤング・フォーティー」という新造語も登場した。「若い女性から好感を買うために、フェミニズムや女性人権に同調するふりをする偽善的な40代男性」という意味だ。スイートヤング・フォーティーの特徴の一つに、競争相手の若い男性に対しては非常に否定的だというのもある。

若年層が主に利用するネットコミュニティでは「ヤング・フォーティーのスタートパック」として、40・50世代に人気が高いブランドと共に、中年層のユーザーが多い進歩系のネットコミュニティ、文在寅政権時代の「ノージャパン」運動、進歩系メディアのMBC、JTBCなどの放送局などを一纏めにしたイメージが共有されている。

深刻な格差問題に起因

一方、若い男性に対する蔑称には「イデナム」という新造語がある。「20代男性」という意味だが、フェミニズムに強い反感を持ち、政治的には全世代の中で最も保守的な若い男性層を指す時に主に使われる。

彼らは、尹錫悦元大統領の非常戒厳令に最も共感する世代で、「反弾」（弾劾反対）運動を中心となって導いた。メディアでは「極右」という言葉と一脈相通じる用語で使用しており、「共に民主党」の支持者はもちろん、政治家たちは露骨に彼らを「敵」と規定している。

韓国の社会学者たちは「ヤング・フォーティーは青少年期にIMF通貨危機で享受できなかったことを成人になって経験したいという心理がある」「文化的主流であるMZ（20〜30代）世代に対する羨望も底辺に敷かれている」と指摘する。反面、若年層がヤング・フォーティーを嘲弄する心理の底辺には「社会の既得権を持っている40〜50代のせいで機会が剥奪されたという若者の怒りが敷かれている」と分析する。

韓国社会の主流となり、経済的に豊かで安定した生活を手に入れたが、いつまでも成長できず自己中心的なヤング・フォーティーたちと、目覚しい経済成長の実を中年にすべて奪われてしまったと思うイデナムたちとの反目は、韓国社会の深刻な格差問題に起因すると思われる。韓国の政治家たちが政治的な利益のためにむしろ彼らの反目をあおる中、韓国社会は世界で最も激しい対立社会になりつつある。現在、ネパールで起こっている「Z世代革命」は他人事ではないかもしれない。

