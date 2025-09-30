２０１５年の核合意で停止されていた対イラン国連制裁が復活した。

イランが約束を守らなかった以上、やむを得ないが、核合意は事実上崩壊し、核問題を外交的に解決する機会は一層遠のいた。核不拡散体制が揺らぎ、中東の危機が深まる事態を深く憂慮する。

イランと、米英仏独露中の６か国は１５年に、イランの核開発を制限する見返りに対イラン制裁を解除する政府間合意を結んだ。だが今回、英仏独は「イランが核合意の義務を順守していない」として国連制裁の再開を主導した。

制裁復活によって、イランへの武器輸出や核関連物資の移転は禁じられ、核開発に関係する個人・団体の資産は凍結される。

イランは２０年以上前から、秘密裏にウラン濃縮工場を建設するなど、透明性を欠く形で核開発を続けてきた。核合意後も国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の査察に協力的だったとは言いがたい。

核合意はイランの暴走に歯止めをかける多国間の枠組みとして期待されていたが、１０年を経て実効性が失われる事態となったことは極めて残念である。

核合意崩壊の発端は、１８年に１期目のトランプ米政権が核合意から一方的に離脱し、単独でイラン制裁を再開したことだ。

イランは反発し、核合意で制限された水準を大きく上回る濃度のウランを大量に製造、貯蔵した。すでに核爆弾９個分に相当する高濃縮ウランを入手したとされ、１０年前より危機は高まっている。

制裁再開を受けて、イランは核拡散防止条約（ＮＰＴ）からの脱退を含む対抗措置の検討を始めた。だが、ＮＰＴ脱退は「核開発は平和目的だ」というイランの主張を自ら否定することになる。

一方、中国とロシアは今回、国連安全保障理事会に制裁復活を阻止する決議案を提出したが、否決された。中国はイランの原油を購入し、ロシアも軍事分野の協力を進めている。対イラン圧力を減殺するような動きは許されない。

トランプ政権は６月、イランと核協議を続ける中でイスラエルの攻撃を容認し、さらに地下のウラン濃縮工場を爆撃した。

被害状況は不明だが、イランは核開発を継続する方針を示している。米国やイスラエルに再攻撃の口実を与える形となり、中東の戦火がさらに広がりかねない。

英仏独は「制裁は外交の終わりではない」とし、イランに対話を呼びかけている。日本もイランへの働きかけを強めるべきだ。