「ママ活」の闇で破滅…！夫の口から語られた“詐欺”の全貌｜詐欺られ夫に悩んだ話#3【ママリ】

おだやかで幸せだった 家族 の日常は、ある日突然、見えない亀裂から崩れ始めました。主人公・美咲にとって、夫の雄太は優しく、息子の颯太を心から愛する、真面目な人でした。 家族 のために夜遅くまで働く彼の姿を、美咲は誇りに思っていました。しかし、その信頼は、雄太の不可解な行動と、スマートフォンの画面に映し出された裏切りの証拠によって、あっけなく打ち砕かれてしまうのです。『 詐欺 られ夫に悩んだ話』第3話をごらんください。

美咲は雄太と話し合い、この件を水に流し、やり直すことを決めた。だが、ある日、夫から「お金をだまし取られた」と告げられる。それは、彼の裏切りが一度きりの過ちではなかったことを、突きつけたのだ…。



またも、かくされていた「秘密」

あの一件以来、雄太は今まで以上に優しくなった。



仕事から帰ると、まっすぐに颯太を抱きしめ、家事も率先して手伝ってくれる。私のきげんをうかがい、少しでも不ふきげんな顔をすると、「大丈夫？」と心配してくれる。



彼の真剣な態度を見て、私の心のわだかまりが、少しずつやわらいでいった。



「本当に後悔しているんだな。きっともう大丈夫」



と、自分に言い聞かせていた。



そんなある日の夜…雄太が帰宅するなり、深刻な顔で切り出したのだ。



「実は…金をだまし取られて…」



彼は、重い口を開いた。私は、胸がざわつくのを感じた。



何かの問題に巻き込まれている。そんないやな予感が、私の背筋を冷たくした。



彼の話に耳を傾けると、信じられない事実が浮かびあがった。またしても、「出会い系サイト」の話だ。私は耳をうたがった。



「ママ活ってやつなんだけどさ…富裕層の女性と遊んだら、簡単に大金が稼げるって言われて…」



雄太は、たんたんと語り始めた。

夫の口から語られた「ママ活」

「は？何言ってんの？また出会い系サイトに登録したってこと？」



私の声は、気づけば怒りにふるえていた。



雄太は、「簡単に稼げる」という言葉を信じ、いくつかの有料サイトに登録してしまったそうだ。



そして、その登録料として何万円もだまし取られたという。



（どうして、またそんなことを…。こりたはずじゃなかったの？）



「本当に、仕事がきつくて頭がおかしくなってたんだ。俺もなんであんなことしたのか、自分でも理解できなくて…」



彼の言葉は、私には何の説得力も持たない。つかれていたから…ストレスがたまっていたから…それは、前回の裏切りの時と同じ言い訳だ。



「ママ活って言っても、もし、体の関係を求められても、拒否するつもりだったんだ…。簡単に稼ぎたかっただけだから」



そんな言い訳、信じられるわけがない。



彼はまたしても、同じ過ちをくり返そうとしていたのだ。私の心は、彼から完全に離れていくのを感じた。

あとがき：完全に心が離れてしまった瞬間

美咲の信頼を完全に打ち砕いた、雄太…。一度目の過ちの後、必死に誠実な態度を取ることで、美咲と関係修復を試みました。ですが、彼が2度目の「過ち」を告白したことで、その努力はすべてムダになります。



美咲は雄太の行動が、単なる気の迷いではなく、彼の本質的な問題であると悟ります。夫の「つかれていたから」という言い訳は、もはや通用しません。2人の心の距離は決定的なものとなり、美咲の心は雄太から完全に離れてしまったと言えるでしょう。



※このお話は、ママリに寄せられた体験談をもとに編集部が再構成しています。個人が特定されないよう、内容や表現を変更・編集しています

