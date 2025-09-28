°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡ÈãÈ½»¦Åþ¤Î¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¡È¿¥ÅÄÍµÆó¤¤¤¸¤ê¡É¤Ë¸ÀµÚ¤»¤º¡Ö¼Õºá¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡×º¬¶¯¤¤»ëÄ°¼Ô¤ÎÈ¿È¯
¡¡9·î27ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø¾ðÊó7days¥Ë¥å¡¼¥¹¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¡¢°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬Àè½µ¤Î¿¥ÅÄÍµÆó¤Ø¤Î¡È¼ºÎéÈ¯¸À¡ÉÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤ó¤éÀâÌÀ¤»¤º¡¢´°Á´¤ËÉõ°õ¤·¤¿¤³¤È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÌäÂêÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢28Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡ÈÀ¤³¦Î¦¾å¤Î´é¡É¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¿¥ÅÄ¤¬MCÂ´¶È¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿ºÝ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ØÀ¤³¦Î¦¾å2025¡Ù¤¬ÊÄËë¤¹¤ëÁ°Æü¡¢9·î20ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØN¥¥ã¥¹¡Ù¤Ç¤ÎÃæ·Ñ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤·¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤¬¡¢Æ±Âç²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ëº£ÅÄÈþºù¤µ¤ó¤Ë¡Ø¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î²£¤Ç¡¢Î¦¾å¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢¤â¤Æ¤¢¤Þ¤·µ¤Ì£¤È¤¤¤¦¤«¡¢Ç®¤¹¤®¤Æ¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¤Ø¤ó¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÄ¾µå¼ÁÌä¤Ë¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¦¤Ê¡Ù¤È¥Ý¥Ä¥ê¤ÈÒì¤¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¾Ð´é¤¬¾Ã¤¨¤Æ¸ª¤ò¿Ì¤ï¤»¤ëÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£º£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃæ¡¢Æ±¤¸¤¯»Ê²ñ¤Î»°Ã«¹¬´î¤µ¤ó¤â¡¢Èà½÷¤Ë¡ØÈè¤ì¤¿¤Ç¤·¤ç¡©¡Ù¤È¿Ò¤Í¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ËÄÉ¤¤ÂÇ¤Á¤ò¤«¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¡Ø¤ª¼¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÂÎÎÏ¤Î¸Â³¦¡ª³Ú¤·¤¤¤¦¤Á¤Ë¤ä¤á¤¿¤¤¡Ù¤ÈÂ´¶È¤ÎÍýÍ³¤ò¸ì¤ë¤È¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¾ö¤ß³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ø¤¿¤Þ¤Ë¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤¦¥»¥ê¥Õ¤È¤«¡¢¼ã¤¤MC¤¬¼õ¤±¤¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡©º£Æü¤â¡ÈÀÎ¤ÎÌ¾Á°¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÃ¯¤âÍý²ò¤·¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤è¡Ù¤ÈÄÉ·â¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢½ª»Ï¡¢¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÂÐ±þ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ïµ¿Ìä¤¬Ê®½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¤À¤¬¡¢27ÆüÊüÁ÷¤Î¡ØN¥¥ã¥¹¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤ÏÁ°½µ¤ÎÁûÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ°ìÀÚ¸ÀµÚ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤ÎÆü¤ÏTBS¤Î¸¼´Ø¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤È¤¤¤¦°ÛÎã¤Î±é½Ð¤Ç¡¢¼·ÎØ¤Ç¥µ¥ó¥Þ¤ò¾Æ¤¤Ê¤¬¤é¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç¤·¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ï»°Ã«¤µ¤ó¤äµÆ´ÖÊÛ¸î»Î¤È°ì½ï¤Ë¥µ¥ó¥Þ¤ÎËµù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ï°ì½µ´Ö¤Î½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡¢Á°¶¶»Ô¤äÆî¾ë»Ô¤Î»ÔÄ¹¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡¢À¶¿å¿ÒÌéÈï¹ð¤ÎÊÝ¼á¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÏÃÂê¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤½¤Î¤Þ¤Þ¿¥ÅÄ¤ÎÏÃÂê¤Ï¥¹¥ë¡¼¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£
¡ÖVTR¤¢¤±¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥È¡¼¥¯¤Ç¤â¡ØÀ¤³¦Î¦¾å¡Ù¤ÎÏÃÂê¤Ï¥Ê¥·¡£Í£°ì¡¢ÃË»Ò20¥¥í¶¥Êâ¤Ç¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¥Ö¥é¥¸¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬¥ì¡¼¥¹Ãæ¤ËÊ¶¼º¤·¤¿·ëº§»ØÎØ¤¬¼ê¸µ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤ëVTR¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢1»þ´ÖÈ¾¤ÎÊüÁ÷¤Ç¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÏÃ¤Ï´°Á´¤Ë¥·¥ã¥Ã¥È¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÄÀÌÛ¤ËÂÐ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ô¿¥ÅÄÍµÆó¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤Î¡©°Â½»¿Â°ìÏº¤ÏÉ½ÌÌÅª¤Ë¤Ï¤¤¤¤¿Í¥¥ã¥é¤À¤¬¡¢Äì°ÕÃÏ¤¬°¤¤¤Î¤¬¤è¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ
¡ÔN¥¥ã¥¹¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ÇÂç±ê¾å¤·¤¿°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¡¢¤³¤ÎÂç±ê¾å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²¿¤«¥³¥á¥ó¥È¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡Õ
¡Ô¤â¤¦N¥¥ã¥¹¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¡Õ
¡¡¤È¡¢°ìÉô¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î´Ö¤ÇµñÈÝ´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤â¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ¿Ìä¤òÄè¤¹¤ë¡£
¡Ö¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤¬Â´¶ÈÀë¸À¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Îº£ÅÄ¤µ¤ó¤Ø¤Î°°Õ¤¢¤ë¼ÁÌä¤Î¸å¤Ç¤·¤¿¡£¿¥ÅÄ¤µ¤ó¤Î¡Ø¤ª¼¸¤ê¤Î¸ÀÍÕ¤â¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡Ù¤È¤¤¤¦È¯¸À¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë°Â½»¥¢¥Ê¤ÎÈ¯¸À¤ò°Õ¼±¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ÅöÁ³¡¢°Â½»¥¢¥Ê¤Ï¼«¿È¤ÎÈ¯¸À¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£¤½¤ì¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢°ìÀÚ¿¨¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢°Õ¿ÞÅª¤ËÈò¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â»ÅÊý¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¸åÌ£¤Î°¤¤·ëËö¤À¡£