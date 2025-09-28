月5GB以下しか使わない80代の母。1000円台の「格安SIM」にすれば十分でしょうか？

月5GB以下なら1000円台の格安SIMで十分

毎月のデータ使用量が5GB以下であれば、1000円台の格安SIMで十分といえます。

シニア層がスマホを利用する主な目的は、電話やLINE、メールなどで、動画やSNSの閲覧にはほとんど利用していない可能性が高いです。そのため、5GB以下の利用であれば、1000円台の格安SIMでも快適に使えるでしょう。



シニア向け！ 5GB以下が1000円台の格安SIM3選

表1では、シニア向けのプランがあり、1000円台で利用できる格安SIMを3つ紹介します。

表1

キャリア 料金プラン 通話オプション サポート イオンモバイル 1GB～10GB：638～1628円 あり 店舗・電話 楽天モバイル 3GBまで：968円20GBまで：2068円無制限：3168円 あり 店舗・電話・チャット トーンモバイル ネット使い放題（動画以外）：1100円 あり 店舗・電話

※参考資料より筆者作成

イオンモバイルのシニア向けプランは、下りの最大通信速度を500kbpsに制限されています。LINEやメールの送受信などであれば、問題なく利用できて低額なため、動画を視聴しない方におすすめです。

次に、楽天モバイルは、データ使用量に合わせた段階的な料金プランになっており、3GB以下であれば1000円未満に抑えられます。速度制限がないため、動画やSNSもスムーズに利用できます。

トーンモバイルは、動画視聴には1GBの制限があるものの、動画視聴以外は使い放題です。ネット検索や地図アプリを多く利用する方に向いています。自分の利用状況に合わせて、どの格安SIMが最適か確認してみましょう。



シニアが格安SIMを選ぶポイント

シニアが格安SIMを選ぶ際には、以下3つのポイントもチェックしておきましょう。

1.トラブル時のサポート体制

スマホ操作のトラブルが起きた際、相談できる店舗が近くにあると、安心して対応してもらえます。

2.通話オプションの有無

シニアは、通話頻度が高い傾向にあるため、5分通話無料や定額かけ放題など、通話オプションの有無を確認しておきましょう。

3.わかりやすい料金プラン

料金プランが複雑だと、誤解やトラブルに繋がりやすいため、シンプルでわかりやすい料金プランの格安SIMがおすすめです。



データの使用量に合わせて通信費を見直そう！

月5GB以下しか利用しない場合、1000円台の格安SIMでも十分に満足できます。

ただし、シニアが格安SIMを選ぶ際は、トラブル時のサポート体制や通話オプションの有無なども意識しておきましょう。安心して利用できる格安SIMにして、お得にスマホを使いましょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー