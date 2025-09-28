¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×ßÀÅÄ¥Þ¥ê¡¢¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖÂº·É¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ï¡È¥·¥ã¥í¤ä¤ó¡É¡Ö¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¡×
½÷Í¥¤ÎßÀÅÄ¥Þ¥ê¡Ê56ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ö¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤¬¸ì¤ë BKÄ«¥É¥éÂçÆÃ½¸¡×¡ÊNHKÂçºå¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Ä«¥É¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖÂº·É¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
NHKÂçºåÊüÁ÷¶É¤¬À©ºî¤·¤Æ¤¤¤ëÄ«¥É¥é¡¢¥³¡¼¥ë¥µ¥¤¥ó¤ÎJOBK¤«¤é¡ÖBKÄ«¥É¥é¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤ëÄ«¥É¥é¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤¿¤Á¤Ë¡¢ÈÖÁÈ¤¬±ÇÁü¤È¶¦¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¡£Ä«¥É¥é¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¥¥ã¥¹¥È¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Î»Ù¤¨¤ÇËèÆü³Ú¤·¤¯¸½¾ì¤Ë¹Ô¤±¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¡¢¡Ö¥Þ¥Ã¥µ¥ó¡×¤Ç¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤È¶¦±é¤·¡È¥·¥ã¥í¤ä¤ó¡É¤È¸Æ¤Ó¹ç¤Ã¤Æ¿Æ¸ò¤ò¿¼¤á¤¿ßÀÅÄ¥Þ¥ê¤¬¡¢Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¡Ê¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤Î±éµ»¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ë²¿¼Ô¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æº£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â´°àú¤Ç¡¢¸ÀÍÕ¤¬¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¤µ¤ó¤Î¤ª¼Çµï¤Ë¡¢¤ä¤é¤ì¤Æ¡£¤¨¤¨¤è¤¦¤Ë¤Ç¤¹¤è¡© ¤¨¤¨¤è¤¦¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡×¤È¾Þ»¿¤·¡¢¡Ö»ä¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ç1ÈÖÂº·É¤¹¤ëÇÐÍ¥¤Ï¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤¦¡¢¥À¥ó¥È¥Ä¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤½¤·¤ÆßÀÅÄ¤Ï¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¤Ë¤â¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥È¡¦¥±¥¤¥È¡¦¥Õ¥©¥Ã¥¯¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤È¾Ò²ð¤·¡¢¡Öº¹¤·Æþ¤ì¤ò»ý¤Ã¤Æ¸«³Ø¤·¤Ë¹Ô¤³¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¸«³Ø¤È¡¢¤¢¤È¸ª¤â¤ß¤È¤«¤Ç¤¤¿¤é¤¨¤¨¤«¤Ê¤¢¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢¡Ö¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â½ÐÆ°¤¹¤ë½àÈ÷¤Ï½ÐÍè¤Æ¤ë¡×¤ÈÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤â¤Ç¤¤ë¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
