『キミとアイドルプリキュア♪』第34話 黒く塗りつぶされたメニューの正体
2月2日（日）よりABCテレビ ・テレビ朝日系列全国24局ネットで放送開始のプリキュアシリーズ第22弾『キミとアイドルプリキュア♪』、第34話のあらすじと場面カットが公開された。
モチーフは『アイドル』。テーマは『 ”キミ” がいるから輝ける、強くなれる！』。
歌うことが大好きな咲良うたが出会ったのは、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】。
歌って踊ってファンサして、プリキュアシリーズで最もキラッキランランに輝く『キミとアイドルプリキュア♪』がデビュー。私と ”キミ” のステージが、いま幕を開ける。
第34話は9月28日（日）朝8時30分より放送。あらすじと先行場面カットはこちら！
＜第34話「名探偵はもりん！謎のメニューを追うぞな！」＞
喫茶グリッターでお手伝いの最中、開店当初の古いメニューを見つけたうた（声：松岡美里）とはもり。開いてみると、中にはひとつだけ黒く塗りつぶされたメニューがあった。「お」で始まり「グ」で終わることはわかったが、どうして消してあるのか、父の和も母の音も「忘れてしまった」と教えてくれない。
しばらくして、うたが自分の部屋でみんなと消されたメニューの正体を考えていると、探偵のような格好をしたはもりがやってくる。それは、最近はもりがハマっているアニメ『ズンドコ探偵』のキャラクターをまねた姿だった。
相棒役のきゅーたろうを連れ、メニューと虫眼鏡を手にして手がかりを探しに行くはもり。うたたちが後を追っていると、はもりは街の大通りでグリッター常連客の絵真に出会う。絵真から古いメニューのことならいちばんの常連さんに聞いてみては、とヒントをもらい――。
＞＞＞第34話の先行場面カットをすべて見る（写真4点）
（C）ABC-A・東映アニメーション
