データストレージ製品などの記録媒体を中心に展開するVerbatim Japan（バーベイタム・ジャパン、東京都千代田区）は、紛失防止トラッカー「My Finder Card」を2025年9月30日から順次発売する。

IP66防水＆防塵性能、ワイヤレス充電にも対応

アップルの「Find My（探す）」アプリに対応し、紛失したアイテムの位置を地図上で確認でき、近くにある場合は音を鳴らして見つけられる。本機がBluetooth通信圏外に出ると、手持ちのスマートフォンにアラートが送信される。

世界中のアップル機器のネットワークを活用した追跡システムにより、プライバシーを保護しながら確実にアイテムを見つけ出せる。

厚さ3.2ミリ、重さ15グラムのクレジットカードサイズを実現し、財布やカバンなどに収納してもかさばらない。IP66等級の防水/防塵性能を備え、様々な環境で安心して使用できる。

「Qi（チー）」方式のワイヤレス充電に対応した容量110mAhの充電式バッテリーを内蔵し、1回の充電で最大60日間の長時間使用が可能だ。

ブラックモデル「MFCK」、ホワイトモデル「MFCW」に加え、シルバーを合わせた3色セット「MFCMX3」を用意する。

対応OSはiOS 15〜、iPadOS 15〜。