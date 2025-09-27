日本では今まで多くの艦隊・潜水艦映画が制作されてきた。名作『連合艦隊』（1981年）もあるが、『ローレライ』（2005年）や『出口のない海』（2006年）、『アルキメデスの大戦』（2019年）、直近の8月に公開された『雪風 YUKIKAZE』など、2000年代に入ってからも定期的に制作されている。しかし、どれも共通して第2次世界大戦下を舞台としている。ところが『沈黙の艦隊』の場合は、現代が舞台。

参考：大沢たかおが語る、“育ててもらった”月9枠への覚悟 『ONE DAY』は「とても新しい企画」

その時点で、かなり挑戦的だ。綺麗ごとをならべるだけでは解決しないし、進んでいかない世界情勢を斬新な角度から切り込んでいる。

原作は、2019年に『空母いぶき』も映画化された、日本で最も有名な軍事漫画家と言っても過言ではない、かわぐちかいじの代表作。1988年に連載開始された作品であるが、今シリーズはいくつかの設定を現代に置き換えることによって、“今”日本が考えるべき、本当の意味での独立、そして世界平和とは何かを極端ともいえるが説得力もある視点から論議する作品といえる。

あくまで“もしも”の物語ではあるものの、日本においては最も攻めた内容の軍事作品だといえるだろう。

今作『沈黙の艦隊 北極海大海戦』は、結論からいうとドラマシリーズを観ていないと理解できない点が多い。もちろん本編に簡単なダイジェストはあるものの、かなりざっくりしている。そのため今作を語るうえで、一部ネタバレを避けることができないことは理解してもらいたい。

日米共同プロジェクトとして作られた最新型原子力潜水艦“シーバット”。あくまでアメリカ所属ということで、非核三原則が適応されず、核ミサイルを搭載している可能性もある。そんな原潜をジャックした海江田四郎（大沢たかお）と“やまなみ”の元乗組員は独立国“やまと”を名乗り、どこの国にも属さない存在になったことが前作『沈黙の艦隊』（2023年）と Prime Videoドラマシリーズ『沈黙の艦隊 シーズン1 ～東京湾大海戦～』の第1～2話で描かれている。

“やまと”は、希望の光なのか、それとも理想論を掲げるだけのテロリストなのか。

日本は終戦後から常にアメリカの顔色を伺っている状況であり、日本とアメリカの関係は常に議論されてきた。例えば日本もアメリカに頼っているだけではなく、矛盾の多い自衛権を改めて軍事武装を積極的に行うべき～という意見や、極論として抑止力的に核武装すべきだという意見もあるが、今作は、日本が軍事に対して、大きな一歩を踏み出したなら、世界はどう反応し、どう動くかを緊張感たっぷりにドラマ第3話～第8話で描いていたが、まだまだ道半ば。

つまり今作は、ドラマ第8話のラストから直結する内容だ。とくに海江田とはコインの裏表ともいえる深町洋（玉木宏）との対立はドラマで深堀りされているため、深町がどうなったかは映画版だけでは全くと言っていいほど理解できない。マーベル映画もドラマと直結しているとはいえ、さいあく観なくても理解できるようになっていたが、今作はそうではない。内容もそうだが、全体的な構成も挑戦的。映画前作の続編というよりもドラマの続編というか、シーズン1と今後制作されるシーズン2の中間エピソードと言ったほうが正しいだろう。

日米関係を次のステップへ

さて今作は、アメリカ大統領と“対話”をするために、ニューヨークに向かう道中に起きた戦闘と政治劇を描いている。独立国家を名乗っていながらも日本人であるという立場上、行く手を遮る米軍を攻撃できるか、できないか。そんな緊張関係を物理的にも精神的にも描くことで、常に緊張感が漂う。 戦争は絶対に避けたい。かと言って、このままアメリカの言いなりになるのも違う。世界からは、どっちつかずに思われているかもしれないが、敗戦国でもあり、唯一の核被害国でもある日本だからこそ、世界に伝えられるメッセージというのもある。

そして今作というか、このシリーズの凄いところは、エンタメ映画としても見応えがある点だ。Amazon MGMスタジオが製作に参加していることもあり、戦闘シーンのクオリティは非常に高い。

しかし、それだけではない。『ハケンアニメ！』（2022年）や多くのミュージックビデオを手掛けてきた吉野耕平監督の演出力も大きく機能している。

日本映画に限ったことではないが、潜水艦映画の戦闘シーンというのは、かなり難関であり、ある意味、クオリティの粗が目立つ部分である。そのため人間ドラマなどで場をもたせている部分もあるのだか、今シリーズは、絶妙なバランスでドラマ性とエンタメ性を共存させているのだ。

ただ気になる点もある。構成上や尺の都合もあるのかもしれないが、国民の顔があまり見えてこない。もちろんメディアの報道や最低限の描写はあるし、選挙のシーンもあったりするが、全体を通して、民衆がどう反応しているかを映し出してくれない。

ただ、これは現実社会も同じではないだろうか。結局のところ戦争になる場合も民衆の声など反映されていないわけで、民主主義国家と言いながらも、大切なこと国民は蚊帳の外で決められている点もいくつか思いあたるはず。そんな空気感を切り取っているとしたら、風刺的には逆にリアルな政治劇とも感じられる。

独立国“やまと”の願いは、戦争を無くして、地球をひとつの国家にすること。そのために武力行為も厭わない。一見、矛盾があるようにも感じられるが、“いかなる場合も戦闘は避けたい”と言って結果的に被害を拡大させるような、中途半端な綺麗ごと。正義感では何も動かない。一旦納まったとしても、またどこかで人間は争いを繰り返すだけ。それならば極端な方法でアプローチしたらどうなるのか。そんな実験的、冒険的、挑戦的な作品だ。

もちろん内容に関しては、批判も飛び交うだろう。しかし、その批判も受け入れつつ今作を制作しているというのも、日本における正義論を語るうえでメタ的な意味を感じる。

日本は、国してどうあるべきなのか……。そんな大きな議題を突きつけてくる今作を、あなたはどう観るだろうか。（文＝バフィー吉川）