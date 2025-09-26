【葬送のフリーレン】第2期は2026年1月16日（金）放送決定！ キービジュアルも公開
2026年1月より放送開始となる『葬送のフリーレン』第2期が、2026年1月16日より、毎週金曜よる11時から日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” にて放送されることが決定。キービジュアルが公開された。
『週刊少年サンデー』（小学館）で連載中、山田鐘人（原作）とアベツカサ（作画）による漫画『葬送のフリーレン』。勇者とそのパーティーによって魔王が倒された ”その後” の世界を舞台に、勇者と共に魔王を打倒した千年以上生きる魔法使い・フリーレンと、彼女が新たに出会う人々の旅路が描かれていく。 ”魔王討伐後” という斬新な時系列で展開する胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語で、多くの読者を獲得。2021年には「マンガ大賞2021」大賞、「第25回手塚治虫文化賞」の新生賞を受賞し、さらに「第69回（2023年度）小学館漫画賞」受賞、「第48回講談社漫画賞」で少年部門を受賞。そして現在発売中のコミックスは、シリーズ世界累計部数3000万部を突破！ ますますの盛り上がりを見せている。
そんな話題沸騰の漫画を原作としたTVアニメ『葬送のフリーレン』の第2期の放送開始日と放送枠が発表。2026年1月16日より毎週金曜よる11時 日本テレビ系全国30局ネット ”FRIDAY ANIME NIGHT” で放送されることが決定した。
2023年に放送された『葬送のフリーレン』第1期は、毎週金曜よる11時の日本テレビ系全国ネットのアニメ放送枠 ”FRIDAY ANIME NIGHT” 略して ”フラアニ” の記念すべき第1作であり、新枠の立ち上げ作品。毎週金曜の夜に老若男女幅広いファン・視聴者をテレビにくぎ付けにし、フリーレンたちの旅路が見守られた。2026年1月16日から、毎週金曜夜にフリーレンたちが帰ってくる。
そして、フリーレン第2期の放送開始日・放送枠の発表とあわせてキービジュアルも公開された。
フリーレンとその弟子の魔法使いフェルン、戦士シュタルクのパーティーが、どこか水晶のようなものに囲まれた空間に浮いている姿が描かれており、第1期の時には見られなかった新たなシチュエーションだ。第2期でのフリーレンたち3人の旅路、壮大な物語に期待感が膨らむビジュアルとなっている。
さらに、7月に発表された第2期のスタッフ陣に加えて、新たなメインスタッフ陣も発表。充実の体制で、第2期の制作は順調に進んでいるという。
また、第1期全話を5章に分けて劇場で上映する特別企画【旅の記憶】、10月11日（土）に第2章「断頭台のアウラ編」が全国9劇場で上映されるが、この第2章でもキャストの舞台挨拶が決定した。TOHOシネマズ新宿の上映に、劇中で大魔族アウラを演じた竹達彩奈が登壇する。竹達彩奈さんが演じた ”断頭台のアウラ” は、第1期では計3話のみの登場でしたが、その圧倒的な存在感と、フリーレンとの間で交わされた「ヒンメルはもういないじゃない」「アウラ自害しろ」といったセリフなどから、そのインパクトは絶大。放送時から大きな反響を呼び、数少ない登場ながらフィギュアなどの商品化やコラボでの描き下ろしビジュアル、さらにゲームコラボにも登場するなど、今なお高い人気を誇っている。登場から2年、いよいよ竹達さん自身がアウラについて語る貴重な機会となる。
アニメ『葬送のフリーレン』第1期振り返り上映【旅の記憶】は、9月26日（金）、27日（土）の第1章「旅立ち編」を皮切りに、11月29日（土）まで第1期全28話を5章に分けて上映。10月11日（土）開催の第2章「断頭台のアウラ編」の舞台挨拶付き上映のチケットは、本日9月26日（金）19：30からチケットぴあにてプレリザーブの申し込みを受け付け開始。他劇場の通常上映は後日各劇場窓口などで発売となる。
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
