ËÜ¿ÍÄ¾·â¡ª¡ÖÎø°¦ÉÔÅ¬¹ç¼Ô¡×Àë¸À¤·¤¿RIZIN²¦¼Ô¡¦ºØÆ£Íµ¤¬¡ÉÍÅ±ð¤¹¤®¤ë¹ñºÝÇÉ½÷Í¥¤È¥µ¥¦¥Ê¥Ç¡¼¥È¡É

¹Á¶è¤Î°ì³Ñ¤Ç¤Ò¤Ã¤½¤ê±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¤½¤Î¥µ¥¦¥Ê¤Ï¡¢ÅÔ²ñ¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤òËº¤ì¤ë¤Û¤É¤ËÀÅ¤«¤Ç¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¶õ´Ö¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£Ëá¤È´¤«¤ì¤¿Ä´ÅÙÉÊ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Éô²°¤Ç¿ÍÌÜ¤òµ¤¤Ë¤»¤º¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Æ¡¢¥µÈÓ¤â¥É¥ê¥ó¥¯¤â¥Õ¥ê¡¼¡£¥»¥ì¥Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Áê¾ì¤è¤ê£±·å¤ª¹â¤¤ÎÁ¶â¤òÊ§¤¦²ÁÃÍ¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À»Ä½ë¤¬¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤¢¤ëÆü¡¢¤½¤³¤ÇÃë²¼¤¬¤ê¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ò²á¤´¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Æù´¶Åª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ò¿¿¤ÃÇò¤Ê¥É¥ì¥¹¤ÇÊñ¤ó¤À¥Õ¥§¥í¥â¥ó°î¤ì¤ëÈþ½÷¤ò½¾¤¨¡¢Âç¸Ô¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¶Ú¹üÎ´¡¹¤Î³ÊÆ®²È¡¦ºØÆ£Íµ¡Ê37¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¤ó¡©¡¡ºØÆ£¤Ã¤Æ¡¢³Î¤«¡¼¡¼¡£
¡Ô¡Ê·ëº§¡Ë´êË¾¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¸þ¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£·ë¹½¡¢ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¬¤ê¤Ê¤ó¤Ç¡£¡Ê¥á¡¼¥ë¤ò¡ËÊÖ¿®¤·¤Ê¤¤¤³¤È¤«Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤¬ÂçÊÑ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡Ô³ä¤êÀÚ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤È¤³¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¡£Áá¤¯¡Ê³ÊÆ®²È¤ò¡Ë¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡È»þ¡É¤ÏÆ¨¤·¤¿¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ50¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¤¤¤¯¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Õ
Åö»þ£·Ï¢¾¡¤È¥¤¥±¥¤¥±¤À¤Ã¤¿Ä«ÁÒÌ¤Íè¡Ê33¡Ë¤òÇË¤ê¡¢RIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé½éÂå¤Ëµ±¤¤¤¿ºØÆ£¤¬RIZIN¤Î¥ê¥ó¥°¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ£±Ç¯¡£º£Ç¯£±·î¡¢½©ÍÕ¸¶¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¥é¡¼¥á¥óÅ¹¡ÖÌÍZIN¤µ¤¤¤È¤¦¡×¤Î³«Å¹½àÈ÷¤«¤é·Ð±Ä¡¢Ì£¤Î²þÎÉ¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ê¤É¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢RIZINÂ¦¤È¤·¤Æ¤Ï¥Ð¥Ä¥°¥ó¤Î½÷À¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëºØÆ£¤òÀ§Èó¤È¤âÉüµ¢¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¡£
¤½¤³¤ÇRIZIN¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖRIZIN FIGHTING FEDERATION¡×¤Î´ë²è¤È¤·¤Æ¡¢ºç¸¶¿®¹Ô¼ÒÄ¹¡Ê61¡Ë¤È½÷À¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤¬Å¹¤Î¿ßË¼¤ËÎ©¤ÄºØÆ£¤òÆÌ¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¾åµ¤Î¥³¥á¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤¬£··î17Æü¤Ë¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤ë¤ä¡¢ºØÆ£¤ÎÈ¯¸À¤Ï¤¹¤°¤Ë¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç³È»¶¤·¤¿¡£
·ëº§´êË¾¤â¥Á¥ã¥ó¥¹¤â¤Ê¤¯¡¢Îø°¦¤Ë¤â¸þ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£Èà½÷¤â¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¸ø¸À¤·¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤¬¡¢·ï¡Ê¤¯¤À¤ó¡Ë¤ÎÆ°²è¤ò¸«¤¿ºØÆ£¤ÎÃÎ¿Í¤Ï¡ÖÈà¤Ë¤Ï¿Æ¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤·¤«¤â¡¢À¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë³èÌö¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¤Î½÷Í¥¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ËÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤Î¤À¤Ã¤¿¡£ëÃ¡Ê¤¤¤Ö¤«¡Ë¤ëµ¼Ô¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥µ¥¦¥Ê¥Ç¡¼¥È¸½¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤ªÁê¼ê¤Î½÷À¤ÏµÜÆ£¤¢¤É¤Í¡Ê30¡Ë¤µ¤ó¡£87ÑG¥«¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÎÉ¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç³èÌö¤·¤¿¸å¤Ë½÷Í¥¤ËÅ¾¿È¡£¥¢¥á¥ê¥«¡¢´Ú¹ñ¤Ê¤É³¤³°¤Î±Ç²è¤ä¥É¥é¥Þ¤ËÂ¿¿ô½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æó¿Í¤ÎÀÜÅÀ¤Ï³ÊÆ®µ»¡£Èà½÷¤¬½¤ÅÍ¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿´Ø·¸¤Ç¡¢ºØÆ£¤È³ÊÆ®µ»ÈÖÁÈ¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢SNS¤Ç¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤ë¤¦¤Á¤Ë¿Æ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤È¤«¡£º£¤Î¤È¤³¤íRIZIN¤Ç¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºò²Æ¤Îµ×ÊÝÍ¥ÂÀÀï°Ê¹ß¡¢Æó¿Í¤Ç²ñ¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡ÊºØÆ£¤ÎÃÎ¿Í¡Ë
¡Ö¤¨¤Ã¡¢µÜÆ£¤µ¤ó¤¬⁉¡×
¡Ö³ÊÆ®²È¤È¥é¡¼¥á¥ó²°¤ÎÆóÅáÎ®¡×¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡ÖÆ®¤¦¥é¡¼¥á¥ó²°¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤·¤Ã¤¯¤ê¤¯¤ë¤Û¤ÉÌÍ¤ÎÆ»¤Ë¤Î¤á¤ê¤³¤ß¡¢¤«¤ÄÎø°¦ÉÔÅ¬¹ç¼Ô¤À¤È¸ø¸À¤¹¤ëºØÆ£¡£¤½¤ó¤ÊÈà¤ò¤¤¤«¤Ë¤·¤Æ¹¶Î¬¤·¤¿¤Î¤«¡©¡¡¤Þ¤º¤ÏµÜÆ£¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¼¡¼¡Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ë¤³¤ì¤ÏµÜÆ£¤µ¤ó¤ÈºØÆ£Áª¼ê¤Ç´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡Ä¡£¤¢¡¢¤Ï¤¤¡×
¡¼¡¼ºØÆ£Áª¼ê¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤´´Ø·¸¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤¨¤Ð¿©»ö¤ä¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡Ä¡Ä¡×
¡¼¡¼¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
¡Ö¡Ê¼ÁÌä¤Ë¤ÏÅú¤¨¤º¡ËÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¼¡¼¤´·ëº§¤ÎÏÃ¤Ï¡©
¡Ö¤½¤ì¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
Àè¤ÎÆ°²è¤Ç¡¢¿Íµ¤Å¹¤ÈÂ½¿§¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¤¢¤ë¤ÈºØÆ£¤¬¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤¿¡ÖÌÍZIN¤µ¤¤¤È¤¦¡×¡£µ¼Ô¤¬Ë¬¤Í¤¿Æü¤ÏÆÞÅ·¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Ã±ÆÈ¤Î½÷ÀµÒ¤ä¥«¥Ã¥×¥ë¤ÇµÒÆþ¤ê¤Ï¤Þ¤º¤Þ¤º¡£±«¤¬ËÜ¹ß¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢µÒÂ¤¬ÅÓÀä¤¨¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¿ßË¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿ºØÆ£¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£
¡¼¡¼º£¡¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡¼¡¼½÷Í¥¤ÎµÜÆ£¤µ¤ó¤È¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡ÖÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¡Ê¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡Ë¥µ¥¦¥Ê¥Ç¡¼¥È¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡©¡¡µÜÆ£¤µ¤ó¤ÏºØÆ£¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¡ÖÂº·É¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡£
¡Ö¤¨¤Ã¡¢µÜÆ£¤µ¤ó¤¬¡©¡ª¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤³¤í¤ÇÃËÀµÒ¤¬ÆþÅ¹¡£ºØÆ£¤Ï¿ßË¼¤ËÌá¤Ã¤¿¡£ÊÄÅ¹¸å¡¢²þ¤á¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½µÜÆ£¤µ¤ó¤È±£¤ì²È¥µ¥¦¥Ê¤Ë¹Ô¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡©
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¶¦ÄÌ¤Î¼ñÌ£¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡½¡½¥µ¥¦¥Ê¤¬¡©
¡Ö¥µ¥¦¥Ê¤â¤Þ¤¡¡Ä¡Ä³ÊÆ®µ»¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Í§Ã£¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£²¿¤â¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×
¡½¡½¡Ö50ºÐ¤Þ¤ÇÆÈ¿È¤«¤â¡©¡×¤Èºç¸¶¤µ¤ó¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ã¯¤â¤¬¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ï¤º¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¡£
¡Ö¤Ï¤Ï¤Ï¡¢Æ°²è¤Î¤ä¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤´±ï¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡Ä¡Ä¡×
¡½¡½º£Æü¤â¤Ò¤È¤ê¤ÇÍèÅ¹¤¹¤ë½÷À¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡£
¡Ö¤Þ¤¡¤Þ¤¡¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×
¡½¡½RIZINÉüµ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¡Ö´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¡¢¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ªÅ¹¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡×
¼èºà¤ÎºÇ¸å¡¢¸æÎé¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤ë¤ÈºØÆ£¤Ï¤³¤¦¸À¤¤»Ä¤·¤Æµî¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡ÖÂç¤´¤È¤Ë¡¢¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×
½ª»Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ç¼è¤êÍð¤¹¤³¤È¤â¤Ê¤¯°ÒÉ÷Æ²¡¹¡£Å´ÊÉ¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤¿²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊºØÆ£¤¬Èþ½÷¤È±£¤ì²È¥µ¥¦¥Ê¥Ç¡¼¥È¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷À¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÏ¯Êó¤À¤í¤¦¡£Å¹¤Î·Ð±Ä¤Ï½çÄ´¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢µÜÆ£¤È¤Îº£¸å¡¢RIZINÉüµ¢¤È¡ÈÆ®¤¦¥é¡¼¥á¥ó¥Þ¥ó¡É¤Î¹Ô¤¯Àè¤ËÇ®»ëÀþ¤¬Ãí¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£