格闘家・平本蓮（27）が22日までにYouTubeチャンネル「ザ・ワンTV」に出演。“世界の強豪”パッチー・ミックスに勝利した秋元強真（JTT）について言及した。今年のRIZIN開幕戦で秋元は、10代最後の日に世界の強豪を圧倒した。7日に開催された「RIZIN.52」で元ベラトール世界バンタム級王者のミックスと対戦。1R開始早々から速いジャブでミックスを圧倒した。ラウンド終盤には強烈な左パンチでダウンを奪うと、鉄槌やサッカーボ