「看板空いてますよ！」→わずか１か月で12社が決定！ 栃木Cの田中パウロ淳一が驚き＆感謝「やばすぎるwwありがとうございます！」
J３の栃木シティに所属する田中パウロ淳一は以前、自身のXでこう呼びかけていた。
「スタジアムでDAZNやLemimoによく映るこの部分の看板まだ空いてます！！僕達栃木シティにご協力していただける企業様お待ちしています！！」
はたして、その後どうなったのか。９月24日の投稿で明らかにされる。各社が連なる看板を背にした写真を添え、「『看板空いてますよ！』と先日投稿した結果。。。１ヶ月で12社決まりました」と報告。「やばすぎるwwありがとうございます！！！」と感謝を伝えた。
ピッチ内外で身体を張ってクラブに貢献する田中は、今季ここまで28試合に出場し、８得点・９アシストをマーク。クラブ史上初のJ３を戦う栃木Cは、28節終了時で勝点54の３位。２位の鹿児島ユナイテッドFCと同ポイントで、首位のヴァンラーレ八戸とは勝点３差だ。
クラブを応援するファン・サポーターはもちろん、多くのパートナー企業の期待に応えることができるか。シーズンは残り10試合。次節は27日に10位のガイナーレ鳥取とホームで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】田中が身体を張ってアピール！ その結果、多くの企業がサポート！
「スタジアムでDAZNやLemimoによく映るこの部分の看板まだ空いてます！！僕達栃木シティにご協力していただける企業様お待ちしています！！」
はたして、その後どうなったのか。９月24日の投稿で明らかにされる。各社が連なる看板を背にした写真を添え、「『看板空いてますよ！』と先日投稿した結果。。。１ヶ月で12社決まりました」と報告。「やばすぎるwwありがとうございます！！！」と感謝を伝えた。
ピッチ内外で身体を張ってクラブに貢献する田中は、今季ここまで28試合に出場し、８得点・９アシストをマーク。クラブ史上初のJ３を戦う栃木Cは、28節終了時で勝点54の３位。２位の鹿児島ユナイテッドFCと同ポイントで、首位のヴァンラーレ八戸とは勝点３差だ。
クラブを応援するファン・サポーターはもちろん、多くのパートナー企業の期待に応えることができるか。シーズンは残り10試合。次節は27日に10位のガイナーレ鳥取とホームで対戦する。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】田中が身体を張ってアピール！ その結果、多くの企業がサポート！