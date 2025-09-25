アニメ「劇場版 呪術廻戦『渋谷事変 特別編集版』×『死滅回游 先行上映』」が、11月7日より全国劇場にて上映される。

本作は芥見下々氏によるマンガ「呪術廻戦」の劇場版。TVアニメ第2期の「渋谷事変」を特別編集版として初上映することに加えて、第3期「死滅回游 前編」の第1話、第2話を2026年1月のTV放送に先駆けて世界初公開する。

「死滅回游」ではついに特級術師・乙骨憂太が参戦。死刑執行人として姿を現し、主人公・虎杖悠仁との戦いを繰り広げる。

また、全編にわたって音楽を劇場環境に合わせた5.1chサラウンドに再ミックスしている。

「劇場版 呪術廻戦「渋谷事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」」詳細

・上映開始日：11月7日より

・上映劇場：全国劇場

【『劇場版 呪術廻戦 渋谷 事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」』本予告】【「劇場版 呪術廻戦 渋谷 事変 特別編集版」×「死滅回游 先行上映」」あらすじ】

2018年10月31日。

ハロウィンで賑わう渋谷駅周辺に突如“帳”が降ろされ大勢の一般人が閉じ込められる。

そこに単独で乗り込む現代最強の呪術師・五条悟。だが、そこには五条の封印を目論む呪詛師・呪霊達が待ち構えていた。

渋谷に集結する虎杖悠仁ら、数多くの呪術師たち。

かつてない大規模な呪い合い「渋谷事変」が始まる―。

そして戦いは、史上最悪の術師・加茂憲倫が仕組んだ殺し合い「死滅回游」へ。

「渋谷事変」を経て、魔窟と化す全国10の結界コロニー。

そんな大混乱の最中、虎杖の死刑執行役として特級術師・乙骨憂太が立ちはだかる。

絶望の中で、なおも戦い続ける虎杖。

無情にも、刃を向ける乙骨。

加速していく呪いの混沌。

同じ師を持つ虎杖と乙骨、二人の死闘が始まる--

