9月21日夜、天皇ご一家が「東京2025世界陸上競技選手権大会」を観戦された。

「この日は強く雨が降るなか、1600mリレー決勝や400mリレー決勝をご観戦。熱心に拍手を送られていました。雅子さまと愛子さまは若草色のリンクコーデで、爽やかなご印象でした」（皇室ジャーナリスト）

ご一家は双眼鏡を使いながらご覧になったというが、愛子さまはなんと、黒縁メガネもかけられていた。

「愛子さまは、状況に応じて時折メガネをかけられています。例えば雅楽演奏会では舞の細かい所作を確認するために、特別展『夢みる光源氏』では資料の細かい字をじっくりと見るために。今回は会場の国立競技場が広いので、選手たちの動きをより詳細にご覧になるためにおかけになったのだと思われます。

ただ、そのメガネ姿が撮影されることはめったにありません。こちらはかなり珍しいお写真といえるでしょう」（前出・皇室ジャーナリスト）

レアな“黒縁メガネ”ショットに、X上では絶賛の声が寄せられている。

《世界陸上でキャッチされたメガネ姿は滅多にお目にかかれないので、とても貴重なのでは？！メガネ姿もステキ過ぎる》

《眼鏡も（ღ*ˇ ˇ*）｡o♡ᔆᵘᵗᵉᵏⁱ》

《ていうか愛子さま、眼鏡！》