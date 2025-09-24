【ジブリパーク：「ジブリのなりきり名場面展」】 12月17日よりリニューアル

▲「ジブリのなりきり名場面展」に新たに登場する「君たちはどう生きるか」の名場面（イメージ）

（C) 2023 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli

ジブリパークは、パーク内のジブリの大倉庫「ジブリのなりきり名場面展」を12月17日よりリニューアルする。

「ジブリのなりきり名場面展」は2022年11月の開園時から開催されているスタジオジブリ作品のキャラクターになりきって、さまざまな名シーンに入り込める体験型の企画展示。今回のリニューアルに際して、14コーナーの展示の内、半分の7コーナーが入れ替えられる。

新たな展示では「On Your Mark」、「ホーホケキョ となりの山田くん」、「ギブリーズ episode2」、「君たちはどう生きるか」が登場する。「君たちはどう生きるか」のコーナーでは、主人公・眞人（まひと）になりきって、ヒミとともに大叔父と向かい合う場面に入り込むことができる。

また、別の名場面に変更する展示は「おもひでぽろぽろ」、「紅の豚」、「かぐや姫の物語」の3作品。なお、現在の展示内容は2025年12月1日までとなる。

そして、2025年12月1日までの展示となるのは「海がきこえる」、「風立ちぬ」、「思い出のマーニー」「『天空の城ラピュタ』のシータが空から降りてくる場面」となっている。

その他、2025年12月17日以降も体験できる展示は「天空の城ラピュタ」、「平成狸合戦ぽんぽこ」、「もののけ姫」、「千と千尋の神隠し」、「ゲド戦記」、「崖の上のポニョ」、「コクリコ坂から」の7コーナーとなっている。

さらに、ジブリパークのあるジブリパークのある愛・地球博記念公園・北口広場にあるロタンダ風ヶ丘（カフェテリア）では2025年11月1日より、「紅の豚」に登場する飛行艇「サボイア S-21」が展示される。それに伴い、ロタンダ 風ヶ丘は「サボイア S-21」のイメージに合わせたナポリタンなどのメニューが楽しめるカフェテリアとして新装オープンする。

▲「ジブリのなりきり名場面展」の「千と千尋の神隠し」のコーナー

（C) 2001 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli, NDDTM

▲「サボイア S-21」（「ジブリの立体造 型 物展」での展示風景）

(C) 1992 Hayao Miyazaki/Studio Ghibli,NN

(C) 2025 GHIBLI PARK Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2025 Studio Ghibli

※ジブリパークは 12月2日～16日、メンテナンス作業等により休園いたします。

※「ジブリのなりきり名場面展」のご観覧にはジブリの大倉庫に入場できるチケットをご用意ください。

※ロタンダ風ヶ丘（カフェテリア、ショップいずれも）はジブリパークのチケットをお持ちでない方も利用できます。