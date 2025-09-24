スティーヴン・キング原作『 IT／イット』シリーズの前日譚ドラマ「IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。」の新予告編が米国で公開された。

シリーズは原作小説の「間奏」に基づき、27年ごとにデリーで起こる厄災を全3シーズン構成で掘り下げる構想。今回は『IT／イット “それ”が見えたら、終わり。』（2017）の27年前にあたる1962年を舞台に、田舎町デリーに秘められた過去と、ペニーワイズの起源が描かれる。

米軍基地で生活していたハンロン一家が、デリーの町に引っ越してきた。「基地に住んで8年になる。妻も、もう少し普通の生活をする準備はできていると思うから」と、夫のリロイは同僚たちに語る。しかし、妻のシャーロットは過去の生活を恋しがっているようだ。リロイは「だんだん慣れてきた。故郷のように思えるようになってきたよ」と言う。 もっとも、ふたりの息子は学校でいじめられているようだ。差別や暴力の気配が渦巻くなか、デリーにはもうひとつ、人々が口にしたがらない異変が起きている。ディック・ハローラン──スティーヴン・キング作品には『シャイニング』に登場し、『IT』原作小説でも言及された人物だ──は、リロイにこう語る。「25人が消え、そのうち7人は死んだ。ほとんどが子どもだ」。 彗星らしきものが落下し、子どもたちが探検しにやってきた下水道には、赤い風船を手にしたペニーワイズが姿を見せる。これは、このあと起こる災厄のほんの序章だ。

製作総指揮＆ショーランナーは映画2部作のアンディ＆バルバラ・ムスキエティ。共同ショーランナーは『IT／イット』第2作のプロデューサーを務め、リッチーのマネージャー役も演じたジェイソン・フックスが担当し、アンディは全9話中4話の監督も務める。

映画版でペニーワイズ役を演じたビル・スカルスガルドが続投し、製作総指揮を兼任。共演は『マ・レイニーのブラックボトム』（2020）のテイラー・ペイジ、『バビロン』（2022）のジョヴァン・アデポ、『12モンキーズ』（1995）のマデリーン・ストー、『ゴジラvsコング』（2021）のクリス・チョーク、『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』（2019）のジェームズ・レマーほか。

ドラマ「IT／イット ウェルカム・トゥ・デリー “それ”が見えたら、終わり。」は2025年10月27日（月）よりにて独占配信。