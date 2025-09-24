「メガミデバイス」よりプラモデル「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」が2026年3月発売！
コトブキヤは、プラモデル「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」を2026年3月に発売する。価格は6,380円。
本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「メガミデバイス」より「BUSTER DOLL ナイト」と、青島文化教材社のスケールプラモデル「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」とのコラボモデル商品。
本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」が付属しており、モトコンポに付属するタイヤパーツは完全新規設計で、さらに新規ヘルメットパーツが付属している。
「BUSTER DOLL ナイト」はスカイブルーとホワイトの「アリス」をイメージした鮮やかなオリジナルカラーを採用し、瞳の色も本体色に合わせた新規カラーを採用。塗装済み顔パーツ1種が付属するほか、肌パーツは通常より赤みのあるスキンカラーBを採用しており、素体には「マシニーカ Block2-M」を採用し、組み立てやすさと美しさを極限まで追求している。
3種の手首は全てプラ製で、武器持ち用手首は丸型、角型グリップ両方に対応した形状で挿し込むだけで手軽にホールドできるほか、専用スタンドが付属し、従来のものより自立をしっかりサポートする。
なお「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」の組み立てにはプラモデル用接着剤が必要となる。
またコトブキヤショップで購入すると、購入特典として「アナザーコスチュームセット」が付属する。
「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」仕様：プラモデル サイズ
BUSTER DOLL ナイト Alice：全高 約150mm（1/1スケール）
車両：全長 約108mm（1/12スケール） 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC
コトブキヤショップ購入特典「アナザーコスチュームセット」
