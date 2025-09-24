【BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ】 2026年3月 発売予定 価格：6,380円

コトブキヤは、プラモデル「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」を2026年3月に発売する。価格は6,380円。

本製品は、コトブキヤの美少女プラモデル「メガミデバイス」より「BUSTER DOLL ナイト」と、青島文化教材社のスケールプラモデル「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」とのコラボモデル商品。

本製品のために特別に作られたオリジナルカラーの「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」が付属しており、モトコンポに付属するタイヤパーツは完全新規設計で、さらに新規ヘルメットパーツが付属している。

「BUSTER DOLL ナイト」はスカイブルーとホワイトの「アリス」をイメージした鮮やかなオリジナルカラーを採用し、瞳の色も本体色に合わせた新規カラーを採用。塗装済み顔パーツ1種が付属するほか、肌パーツは通常より赤みのあるスキンカラーBを採用しており、素体には「マシニーカ Block2-M」を採用し、組み立てやすさと美しさを極限まで追求している。

3種の手首は全てプラ製で、武器持ち用手首は丸型、角型グリップ両方に対応した形状で挿し込むだけで手軽にホールドできるほか、専用スタンドが付属し、従来のものより自立をしっかりサポートする。

なお「1/12 ホンダ AB12 モトコンポ ‘81」の組み立てにはプラモデル用接着剤が必要となる。

またコトブキヤショップで購入すると、購入特典として「アナザーコスチュームセット」が付属する。

「BUSTER DOLL ナイト Alice with Honda AB12 モトコンポ」

コトブキヤショップ購入特典「アナザーコスチュームセット」

仕様：プラモデル サイズBUSTER DOLL ナイト Alice：全高 約150mm（1/1スケール）車両：全長 約108mm（1/12スケール） 素材：PS、PE、ABS、POM、PVC

(C) AOSHIMA BUNKA KYOZAI Co,.Ltd.

(C) KOTOBUKIYA (C)Masaki Apsy (C)Toriwo Toriyama

※画像は試作品です。実際の商品とは多少異なる場合がございます。また撮影用に塗装されております。