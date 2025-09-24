森崎ウィン×向井康二（Snow Man）が魅力を語る！映画『（LOVE SONG）』撮影現場特別インタビュー映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

W主演を森崎ウィンと向井康二（Snow Man）が務める映画『（LOVE SONG）』より、撮影現場特別インタビュー映像が解禁された。

■クランクインから1週間経った、ふたりの撮影の合間に収録した特別インタビュー映像

日本とタイを代表するスタッフ＆キャストが集結した日タイ共同制作作品だ。東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命を繋ぐ“ピュアラブストーリー”であることが大きな話題となっている映画『（LOVE SONG）』。

バンコクを舞台に、森崎ウィン×向井康二が“両片想い”のふたりを熱演する『（LOVE SONG）』。2024年、3週間に及ぶタイでの撮影を敢行した本作。クランクインから1週間経ったふたりの撮影の合間に収録した特別インタビュー映像が解禁！ それぞれが演じたキャラクターや共演者、さらに注目シーンなどについて、ありのままに語った。

■森崎演じるソウタのキャラクターについて「存在がかわいい」

森崎演じるソウタのキャラクターについて、ふたりは「存在がかわいい」で見事に一致。森崎は「脚本を読んで（自分の役を）かわいいなって思いながら、自分、できるのかな」と不安だったという。チャンプ監督が提示したソウタのキャラクター像は“几帳面”。衣類をキッチリたたみ、使った物は元の場所に戻す、自分のルーティンを崩さない人物像。森崎は「僕は真逆で几帳面じゃないから、その（衣類をたたむ）シーンだけは何度も撮り直した」と大笑い。向井も、自身が演じたカイがソウタに「惚れた理由がわかる。几帳面だけどおっちょこちょい。完璧じゃないところが愛されるポイント」と告白。すると森崎も「唯一ソウタが（安心できるのは）カイの前なのかな。カイの前にいると、口角が急に上がる瞬間がある」と、ソウタが好きな人の前だけで見せる“かわいさ”を明かしている。

■カイは写真と音楽で“ケミストリー”を生み出すアーティスト「キュンとしてたまらない」

一方のカイは、写真と音楽で“ケミストリー”を生み出すアーティスト。森崎は「カイは人と違う感性を持っていて、この人といたら自分の人生を広げてくれる、連れて行ってくれるんだろうなって感じがすごくする。そんなカイが屈託のない笑顔を見せたら、キュンとしてたまらない」と思いを馳せると、向井も「（カイは）ソウタの前でしか笑ってない。でもどう笑ってるかはわからない。楽しんでるのもあるし、恥ずかしいのもあるし、いろんな笑顔が混ざっている。それを（森崎に）引き出してもらっている」と森崎に感謝する。

■「“ミッチーさん”と共演できたことは大きい」（Snow Man向井康二）

続いて、共演者で印象に残っていること聞かれると、最初に名前を挙げたのはふたりにとって、“大ベテランの大スター”であるジン役の及川光博。“ミッチーさん”とすでに呼んで仲良くしている向井に、まだ“及川さん”としか呼べていない森崎は嫉妬しつつも、自分は“ウィンウィン”と呼ばれていると自慢げ。過酷な撮影でも何も文句を言わない及川を見て、「より好きになった」という向井。森崎も人生の相談話を持ちかけた時に「疲れているにも関わらず、ちゃんと一つ一つ深く答えてくださって。“ミッチーさん”と共演できたことは大きい」と、敬意を口にする。

また、話はタイキャストにもおよび、向井は、タイキャストとの撮影中のエピソードも披露している。撮影の合間に話していたこととは？ ぜひ本映像でチェックしよう。

映像内では、見どころシーンにも言及。カイがついに“未完成の曲”をソウタの前で歌うライブシーンを挙げるふたり。森崎が「（向井が）めっちゃくちゃかっこいい。Snow Manの向井康二じゃ見れない表情を見れる！ こんな表情する？ って思う」と興奮気味に語ると、向井も「Snow Manを忘れながら撮ってます」と手応えをにじませる。ソウタとカイのふたりにとっても大事な瞬間となる劇中で披露される圧巻のライブシーン。ぜひ劇場でその感動を体感して欲しい。

最後にふたりから、「（皆さんのお気に入りのシーンは）映画館で見つけてください！」とメッセージが投げかけられ、インタビュー映像は締め括られた。

■映画情報

『（LOVE SONG）』

10月31日（金）全国ロードショー

出演：森崎ウィン 向井康二（Snow Man）

ミーン・ピーラウィット・アッタチットサターポーン 藤原大祐 齊藤京子

ファースト・チャローンラット・ノープサムローン ミュージック・プレーワー・スタムポン 逢見亮太

夏目透羽 水橋研二 宮本裕子 ／ 筒井真理子 ／ 及川光博

監督・脚本：チャンプ・ウィーラチット・トンジラー

脚本：吉野主 阿久根知昭

主題歌：Omoinotake「Gravity」

制作幹事・配給：KADOKAWA

(C)2025『（LOVE SONG）』製作委員会

