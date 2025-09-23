長い距離を泳がなくてもいいようになるのが、ベスト。

ネコは水が苦手と考えられていますが、ジャガーにその常識は当てはまらないようです。ジャガーは、熱帯雨林に広がる川や湿地から離れることはほとんどなく、獲物を狩るためにためらうことなく水に飛び込みます。

泳ぐのが得意といっても、長距離ではなく、超短距離スイマーとされてきたジャガー。これまで記録に残っている最長水泳距離は200mでした。

しかし今回、ブラジルの科学者によって、ジャガーが人工湖を2km以上泳いだことが確認されました。ジャガーがこれほどの距離を泳いだ前例はありません。

前例のない旅路

9月10日に査読前の論文が公開されるBioRxiv（バイオアーカイブ）に掲載された予備研究において、ブラジルの研究チームは、4年以上のときをへて、同国中部のダムの離れた場所で同じ個体のジャガーが撮影されたと報告しています。

まず、2020年にSerra da Mesaダムの北岸に設置されたカメラが成獣のオスを捉えました。そして、4年以上経過したある日、今度はダム内にある小島のカメラで同じ個体が確認されたといいます。

ジャガーのまだら模様を分析したところ、両方のカメラに映っていたのは同一の個体であることが判明。北岸から小島へは泳ぐ以外の移動手段がないとのこと。

研究チームの分析によると、北岸から小島にたどり着く可能性があるルートは2つ。北岸から小島まで2.48kmを一直線に泳ぎ切るか、途中にある中州でいったん休憩してからたどり着く2.33kmのルートのどちらかなのだとか。

ジャガーが陸地のどこから泳ぎ始めたのか、正確な位置を特定できなかったため、最短距離になる中州から小島までの1.27kmを経由するルートから泳いだ距離を推算しました。とはいえ、従来の記録が200mなので、これでも6倍以上泳いだことになります。

これがジャガーのポテンシャルなのか、それともこの個体がスーパー・ジャガーなのか、気になります。

分断されるジャガーの生息地

研究チームによると、陸地に生息する大型の肉食動物がこんなに長い距離を泳ぐのは極めてまれで、今回の事例はジャガーが水域を移動して新たな生息地に到達する能力を持つかどうかを研究する貴重な機会になったといいます。

ジャガーの生息地は、森林伐採など人間の影響で分断されつつあるため、移動にどのような制限があるのかを理解することは、保護活動において重要とのこと。

専門家は、Serra da Mesaダムのような水力発電用の人口貯水池が、ジャガーの移動を妨げるのではないかと考えてきました。

研究結果によると、水力発電関連の開発が原因で、ジャガーの生息地はすでに2万5400平方km以上（東京都の11.6倍の面積）も水没し、熱帯雨林は離れ小島だらけの海のように分断されてしまいました。

しかし、それがジャガーの生息域にどのような悪影響を与えているかは十分に理解されていなかったそうです。

研究チームの分析によると、人工的に作られた障壁だらけの水域をジャガーが泳いで移動できるかどうかは、水温や船舶の往来、中州の有無など、いくつかの要因に左右されるようです。

今回の論文は、査読を受けていない予備的な研究なので、結果については検証が必要ですが、これまでの取り組みは、陸地の適した生息地をつなげて個体群を広げ、遺伝的多様性を維持し、種の長期的な存続を確保することに重点を置いてきたため、この研究から得られる知見はジャガーの保護活動にとって重要だといいます。

つまり、これまでの研究は陸地の生息地を基準にしてきましたが、今回の予備研究が示唆するように、水域に隔てられて飛び石のように点在する潜在的な生息域がジャガーの種の保存にどのような影響するかを理解できれば、今後の保護活動に生かせるというわけです。

研究チームは、今回の事例の重要性について、次のように結論づけています。

今回の知見は、水力発電の影響評価や回廊の計画に直結します。湖岸の生息地を戦略的に保全し、飛び石のような中州を配置することで、広範囲を行き来する肉食動物が移動しやすい環境を維持できるのです。

人工的な中州をダムに浮かべまくることができれば、最近いろんな地域で設置されている、野生動物が道路に隔てられた生息地を命を賭けずに往来できる高架橋や、トンネルのような役割を果たせるのではないでしょうか。