上品な嫁が突然「コラァァ！！」孫を叱る【ドスの効いた声】→ この後、嫁姑関係がよくなったワケ

筆者の知人の体験談です。長男のお嫁さんは一見すると上品な女性ですが、どこか無理をしているような雰囲気がありました。ある日、そんなお嫁さんと孫とで一緒に外出をしました。退屈した孫が大騒ぎを始め、一向に収まらない様子にお嫁さんの様子が……？

「上品なお嫁さん」の怒号が響き渡った

この後から、お嫁さんはようやく力の抜けた表情を見せてくれるようになりました。ことさらに取り繕わず自然体で気持ちよく過ごせるようになり、以前よりも良い嫁姑関係を築けるようになりました。素を見せることで分かり合える出来事でした。

【体験者：70代・女性主婦、回答時期：2025年8月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

