一般社団法人コンピュータエンターテインメント協会（CESA）が開催する「日本ゲーム大賞2025 年間作品部門 発表授賞式」において、「INDIKA」がゲームデザイナーズ大賞を受賞した。

本授賞式では、2024年4月1日から2025年5月31日の間に国内でリリースされた作品を対象に、選考委員会による審議や、一般投票を経て選ばれた「経済産業大臣賞」、「ブレイクスルー賞」、「ムーブメント賞」、「特別賞」、「ゲームデザイナーズ大賞」、「優秀賞」、そして、優秀賞の中から選ばれる「大賞」の計7つの賞を発表。

ゲームクリエイターの桜井政博氏が審査委員長を務めた「ゲームデザイナーズ大賞」は、Odd Meterの「INDIKA」が受賞。受賞作品発表に加え、桜井氏によるゲームのプレゼンテーションも行なわれた。

【日本ゲーム大賞2025「経済産業大臣賞・年間作品部門」発表授賞式】

