バッグなどを手がけるエース（東京都渋谷区）は、米ブランド「ZERO HALLIBURTON（ゼロハリバートン）」から、iPhone 17シリーズ向けケース2種を、2025年9月19日から全国の直営店および公式オンラインストアで順次発売する。

ダブルリブデザインやアタッシェケースの美学を継承

いずれも、同ブランドの象徴のダブルリブデザインや、アタッシェケースの美学を継承しつつ、上品な風合いと米軍規格準拠の高い耐久性を兼ね備える。

外側にポリカーボネート、内側に柔軟性のあるTPU（熱可塑性ポリウレタン）を組み合わせた2層構造を採用。アップル純正のMagSafe充電および「Qi」規格に対応し、装着したままワイヤレス充電が可能だ。

いずれも対応機種はiPhone 17/17 Pro。

いずれもカラーはマットシルバー、ブラック、スティールブルーの3色を用意する。

価格とラインアップは、手帳型「Hybrid Shockproof Flip Case」が9900円（税込）、背面型「Hybrid Shockproof Case」が7150円（同）。