リアルな台湾居酒屋を東京・中目黒で体験　本場さながらの料理の味とシステムがとにかく楽しかった

全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・中目黒の台湾居酒屋店『熱炒虎打楽（ルーチャオホダラ）』です。

日本で台湾居酒屋のリアルを体感

熱炒（ルーチャオ）とは台湾の居酒屋のこと。現地と同様に強火で一気に仕上げる炒め物のほか家庭料理や屋台料理が揃い、日本向けアレンジは一切なし。

海老パイナップルマヨネーズ1280円、麻婆臭豆腐1180円、台湾ビール680円

『熱炒 虎打楽（ルーチャオホダラ）』（手前）海老パイナップルマヨネーズ 1280円 （奥）麻婆臭豆腐 1180円 （ドリンク）台湾ビール 680円 現地から仕入れる調味済の臭豆腐と豆腐を使用。醤油ベースのピリ辛で食べやすいと好評

「海老パイナップルマヨネーズ」自体は珍しくないが、マヨネーズは台湾で流通する濃厚な甘みに近づけ、田舎で見かけるというチョコスプレー掛けに。クセになる甘さで、ローカルに人気の氷入りで飲むフルーツビールと相性抜群！

ネオン装飾やメニュー札、カラフルなイスが並ぶ空間、紙に記入するオーダーや、ビールを冷蔵庫から自分で取ってカゴに入れた空き瓶での精算など、熱炒体験も楽しい！

『熱炒 虎打楽（ルーチャオホダラ）』店長 山口亜土夢さん

店長：山口亜土夢さん「料理の味だけでなく本場と同じシステムも楽しんでください！」

『熱炒 虎打楽（ルーチャオホダラ）』熱炒の雰囲気に寄せているが、デザインはちょっとオシャレだとか。現地感たっぷりのテラス席も人気

中目黒『熱炒虎打楽（ルーチャオホダラ）』

［店名］『熱炒虎打楽（ルーチャオホダラ）』

［住所］東京都目黒区上目黒3-4-15

［電話］03-6303-3711

［営業時間］15時〜23時（22時LO）

［休日］不定休

［交通］東急東横線ほか中目黒駅西口2出口から徒歩1分

※画像ギャラリーでは、現地に近い小さめの牡蠣を使って甘めに仕上げた「牡蠣の台湾オムレツ」の画像がご覧いただけます。

撮影／浅沼ノア、取材／井島加恵

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年7月号発売時点の情報です。

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

…つづく「東京のタイ料理食堂4選！ 定番の屋台メシから新ジャンルまで」では、タイの味を都内で楽しめる個性的な店を調査しました。

【画像】台湾居酒屋体験が楽しすぎる！ 現地のフルーツビールも種類が豊富（7枚）