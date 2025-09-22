好評につき第二弾！ キャスコ『KIRA★STAR×サンリオキャラクターズ』、10月10日デビュー
キャスコから、新作ボールのアナウンス。「サンリオの人気キャラクターのポチャッコ、ハンギョドン、ハローキティ、ハローキティ日焼けVer.をプリントした『KIRA★STAR』ボールを10月10日に発売いたします。サンリオキャラクターズが好きな方へのギフトやゴルフコンペの賞品におすすめです」と、同社広報。
【画像】好評だった第一弾のキャラクターとボールカラーはこの4種類
4月下旬にもサンリオとのコラボ第一弾として、シナモロール、クロミ、ポムポムプリン、マイメロディの4キャラで発売し、「ご好評につき」第二弾の展開となった。オープン価格だが、既にオンラインストア登録されており、3個入りで税込1,100円となる。
