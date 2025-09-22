BIG¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥·¡¼¥ëÉÕ¤¥¯¥é¥Õ¥È¼ò¡¡Á´¹ñ¤Î¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼6¼Ò¥³¥é¥Ü
¥í¥Ã¥Æ¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼6¼Ò¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥óÃÏÊýÁÏÀ¸¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè7ÃÆ¡ÖJAPAN¥¯¥é¥Õ¥È¼ò¡Ò°ËâVSÅ·»È¡Ó¡×¤ò³«»Ï¡£¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊ¤ò2025Ç¯9·î26Æü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤¹¤ë¡£
¥·¡¼¥ë¤ÏÁ´¹ñÈÇ¤ÈÃÏ°è¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÇ¤ÇÇØ·Ê¤Î°Û¤Ê¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó
ÃÏÊý¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼6¼Ò¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ß¡¢"¥Ø¥Ã¥É"¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È³Æ¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼¤Î½êºß¤¹¤ëÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¤¿¡¢º£²ó¸Â¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÉÁ¤²¼¤í¤·BIG¥·¡¼¥ë¤òÀ©ºî¡£Á´¹ñ¸ÂÄêÈÇ¤ÈÃÏ¸µ¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÇ¡¢2¼ïÎà¤ÎÇØ·Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¡£
ÅìÀ¾ÆüËÜ¤Ç3¼ïÎà¤º¤Ä¤ËÊ¬¤±¡¢À¾ÆüËÜ¤ò¡Ö°Ëâ¡×¡¢ÅìÆüËÜ¤ò¡ÖÅ·»È¡×¤È¤·¡¢¡Ö°ËâVSÅ·»È¡×¤Î¹½Â¤¤òÁ´¹ñ¤Î³ÆÃÏ°è¤ÇÅ¸³«¡£
¤¤¤º¤ì¤â¡¢Á´¹ñ¸ÂÄêÈÇBIG¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥·¡¼¥ëÉÕ¤¤Î¥¯¥é¥Õ¥È¼ò¡¢¸ÂÄê2500ËÜ¤È¡¢ÃÏ°è¥¨¥ê¥¢¸ÂÄêÈÇBIG¥Ó¥Ã¥¯¥ê¥Þ¥ó¥·¡¼¥ëÉÕ¤¤Î¸ÂÄê500ËÜ¤òÍÑ°Õ¡£ÃÏ°èÈÇ¤ÎÈÎÇä¾ì½ê¤Ï¡¢È¯Çä¤Î2½µ´ÖÁ°¤Ë¼òÎà¥á¡¼¥«¡¼³Æ¼Ò¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö°Ëâ¡§À¾ÆüËÜ¡×µÈÇµÍ§¼òÂ¤¡ÊÉÙ»³¸©¡Ë¤ÎÆüËÜ¼ò¡Ö¤è¤·¤Î¤È¤â¡ß¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¼¥¦¥¹¡×¤Ï9·î26ÆüÈ¯Çä¡£
»²¹Í²Á³Ê¤Ï3000±ß¡ÊÀÇÊÌ¡Ë¡£
¡ÖÅ·»È¡§ÅìÆüËÜ¡×èß²°¾úÂ¤Å¹¡Ê»³Íü¸©¡Ë¤ÎÆüËÜ¼ò¡Ö½ÕòôÓó¡Ê¤·¤å¤ó¤Î¤¦¤Æ¤ó¡Ë¡ß¥Ø¥é¥¯¥é¥¤¥¹¥È¡×¤Ï10·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£
»²¹Í²Á³Ê¤Ï3000±ß¡ÊÆ±¡Ë¡£
°Ê¹ß¡¢¡Ö°Ëâ¡§À¾ÆüËÜ¡×µ×ÊÆÀç¼òÂ¤¡Ê²Æì¸©¡Ë¤Î¥¦¥¤¥¹¥¡¼¡Ö²ÆìISLAND BLUE¡ß¥µ¥¿¥ó¥Þ¥ê¥¢¡×¡Ê11·î21ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¢¡ÖÅ·»È¡§ÅìÆüËÜ¡×ÌÖÁö¥Ó¡¼¥ë¤Î¥Ó¡¼¥ëÎà¡ÖÎ®É¹¥É¥é¥Õ¥È¡ß¥Ø¥Ã¥É¥í¥³¥³¡×¡Ê12·î12ÆüÈ¯Çä¡Ë¡£
¡Ö°Ëâ¡§À¾ÆüËÜ¡×ÀéÂå¤Î±à¼òÂ¤¡Ê·§ËÜ¸©¡Ë¤ÎÆüËÜ¼ò¡ÖÀéÂå¤Î±à¡ß¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ç¥Ó¥ë¡×¡Ê26Ç¯1·î30ÆüÈ¯Çä¡Ë¡¢¡ÖÅ·»È¡§ÅìÆüËÜ¡×¾åÊÄ°Ë¼òÂ¤¤ÎÆüËÜ¼ò¡Ö±óÌî¾®Ä®¡ß¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¼¥¦¥¹¡×¡Ê2·î13ÆüÈ¯Çä¡Ë¤¬ÅÐ¾ìÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£