トヨタ・豊田章男会長、インスタ“公開ダメ出し”→“即時対応”に感謝「やっぱりセンチュリーはセンターがいい」
TOYOTA GROUPの代表で、トヨタ自動車の豊田章男会長が21日、インスタグラムを更新。同社“公開ダメ出し”を行い、迅速に対応されたことに感謝した。
【写真90枚】章男会長も愛車に…フラッグシップモデル『センチュリー』内外装全部見せ
章男会長は、「9月19日からこんなサイトが立ち上がりました」として、“新プロジェクト”の始動を告知。「毎日メッセージが更新されていくので楽しみに見ていただければと思います」として、新プロジェクト始動日までのカウントダウンと日ごとに替わるメッセージをアピールした。
続けて「ただ、社内の担当者にひとつだけ言いたい！」とし、「エンブレムの並べ方…センチュリーはそこじゃない」と、エンブレムの並び方について“公開ダメ出し”を行った。
すると22日、同サイトでは、センチュリーのエンブレムがセンターに配置されたかたちに“修正”。「昨日、インスタで豊田会長に怒られちゃいました…エンブレムを並べ替えたんですが、こちらでよいでしょうか？」というメッセージを、カウントダウンとともに公開。
これに章男会長も呼応し、同日自身のインスタグラムで「エンブレムの並び方をすぐに修正してくれましたね。お休みだったのにありがとう！これでOKです」と感謝。「トヨタ社内の担当者が僕のインスタを見てくれていてよかった」と続け、「やっぱりセンチュリーはセンターがいい」とこだわりを見せた。
この一連のやり取りに「早速のエンブレム並び替えナイスです〜 見映えしますね〜っ」「即、改善ですね」「会長の言葉をすぐに訂正し今日の言葉に記載するのがユーモア溢れて素敵です」「章男会長流石です そして、お優しい 社員の方も今頃ホットしているでしょうね」などのコメントが寄せられている。
