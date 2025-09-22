º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡ÈËÜ²»¡É¡¡2ÀïÌµÁÐ¤â¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤ÇÄË´¶¡ÄÇ÷¤ë¸½¼Â¡Ö»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¡×
Ãæ2Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Á°¡×
¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼Ä´À°¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤¬21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢»±²¼3A¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥¿¥³¥ÞÀï¤Ëµß±çÅÐÈÄ¡£1²ó¤ò3¼ÔËÞÂà¤ËÍÞ¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÃæ·Ñ¤®ÅÐÈÄ¤ÇÌµ°ÂÂÇ¡õÌµ¼ºÅÀ¤È¤·¤¿¡£º£¸å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬Ç»¸ü¤À¤¬¡¢ÅÐÈÄ¸å¤Ë¤Ï´·¤ì¤Ê¤¤¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ø¤ÎÆñ¤·¤µ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤«¤éÃæ2Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿ÅÐÈÄ¡£6²ó¤Ë6ÈÖ¼ê¤È¤·¤ÆÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È»°¥´¥í¡¢Åê¥´¥í¤Ç2»à¤òÃ¥¤¤¡¢3¿ÍÌÜ¤Ï¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡£ºÇÂ®¤Ï97.9¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó157.6¥¥í¡Ë¤Ç¡¢¤ï¤º¤«8µå¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤Ï18Æü¡ÊÆ±19Æü¡Ë¤Î¥¿¥³¥ÞÀï¡£ÆüÊÆÄÌ¤¸¤Æ½é¤ÎÃæ·Ñ¤®¤Ç¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ2Æü¤ÎÅÐÈÄ¤Î·Ð¸³¤Ï¡Ö³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ÂÀï¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¡Ë¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥³¡¼¥Á¿Ø¤âËÍ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á°²ó¤è¤êËÜÈÖ¤òÁÛÄê¤·¤¿Ã»¤¤»þ´Ö¤ÎÃæ¤Çºî¤ë¡£µ¤»ý¤Á¤òÆþ¤ìÂØ¤¨¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¿µ½Å¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â´·¤ì¿Æ¤·¤ó¤ÀÀèÈ¯¤È°ã¤¤¡¢µß±çÅê¼ê¤Ï»î¹ç¤ÎÅ¸³«¼¡Âè¤Ç½ÐÈÖ¤ÏÎ®Æ°Åª¤È¤Ê¤ë¡£¡ÖËÜÅö¤ËÂçÊÑ¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤À¤È»×¤¦¡£ÆÃ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿Ê¬¡¢¤è¤ê´¶¤¸¤ë¡£¤³¤ì¤Ï²ó¿ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¡Ä¡Ä¤¿¤À»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Çµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤¯¤À¤±¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡×¡£
¡¡¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï»Ä¤ê2¥«¡¼¥É6»î¹ç¡£º´¡¹ÌÚ¤ÏÃæ·Ñ¤®¤È¤·¤Æ24Æü¡ÊÆ±25Æü¡Ë¤Î¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥Ð¥Ã¥¯¥¹Àï¤«¤é¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Éüµ¢¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î2ÅÐÈÄ¡¢¤¤¤¤Ä´À°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¤½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï·ò¹¯¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤ÆÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¯¤À¤±¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¹äÏÓ¤¬Ê¢¤ò³ç¤Ã¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë