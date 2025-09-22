「東京2025世界陸上」の男子棒高跳び決勝で、6メートル30の世界新記録で大会3連覇を成し遂げた、スウェーデンのアルマント・デュプランティス選手（25）の婚約者でモデルのデシレ・イングランデルさん（24）が2025年9月19日、自身のインスタグラムを更新。東京を満喫するオフショットを披露した。

「Tokyo is so cool」

イングランデルさんは、「Tokyo is so cool」といい、白の膝上ミニスカコーデ姿やデュプランティス選手と2人で銀座のラーメン店を訪れた様子などを投稿した。

インスタグラムに投稿された写真では、白いトップスと白い膝上ミニスカートを着用。箸を持ってラーメンを堪能する姿を公開していた。2枚目では、足元に白いヒールを合わせ、美脚あらわな全身ショットを披露していた。6枚目では、イングランデルさんがデュプランティス選手の口にラーメンを運ぶ、仲睦まじい姿を披露していた。

この投稿には、「日本満喫してくれてるの嬉しい」「美男美女すぎて目が喜んでる」「美しいです」「ほんとにかわいすぎて何回でも見れる」「2人ともとっても可愛い」といったコメントが寄せられていた。