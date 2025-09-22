ÆüËÜ¤Î¹¹ð»Ë¤òÊÑ¤¨¤¿º´Æ£²íÉ§¤È¿¿¿´¥Ö¥é¥¶ー¥º¤Î¹¬Ê¡¤Ê´Ø·¸¡¡ºÍÇ½¤Î²÷¿Ê·â¡Ö1Ê¬¤Ç¤â¤¦¡ØÅ·ºÍ¡ª¡Ù¤Ã¤Æ´¶¤¸¡×
¡¡²£ÉÍÈþ½Ñ´Û¤Ë¤Æ11·î3Æü¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¡Øº´Æ£²íÉ§Å¸ ¿·¤·¤¤¡ß¡Êºî¤êÊý¡ÜÊ¬¤«¤êÊý¡Ë¡Ù¤¬¡¢Ï¢ÆüÂçÀ¹¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Ûº´Æ£²íÉ§¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¿¿¿´¥Ö¥é¥¶ー¥º¡Ë
¡¡50Âå°Ê¾å¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¾®Àôº£Æü»Ò½Ð±é¤ÎJRÅìÆüËÜ¡¢¡Ö¢ö¥³ー¥ó¥³ー¥ó¸ÐÃÓ²°¥¹¥³ー¥ó¡×¤Î¡Ö¸ÐÃÓ²°¡×¡¢¡ÖNEC ¥Ð¥¶ー¥ë¤Ç¤´¤¶ー¤ë¡×Åù¤ÎCMÀ©ºî¼Ô¤È¤·¤Æ¡£40Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¥×¥ì¥¤¥¹¥Æー¥·¥ç¥ó¤Î¥½¥Õ¥È¡ØI.Q¡ÙÅù¤òºî¤Ã¤¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¡£20Âå¡¢30Âå¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢NHK¶µ°é¥Æ¥ì¥Ó¡ÊNHK E¥Æ¥ì¡Ë¤Ç¡Ø¤À¤ó¤´3·»Äï¡Ù¤ä¡Ø¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤òÀ¸¤ó¤ÀÂç³Ø¶µ¼ø¤È¤·¤Æ――º´Æ£²íÉ§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤Î»Å»ö¤ò¤Ò¤È¤Ä¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤·¡¢ºÍÇ½¤òÇ§¤á¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£²íÉ§¤È¥Ç¥Ó¥åー¤Îº¢¤«¤é´öÅÙ¤â¼ê¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿¿¿¿´¥Ö¥é¥¶ー¥º¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Ë¡¢Èà¤Î»Å»ö¡¢Èà¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£¡ÊÊ¼¸Ë¿µ»Ê¡Ë
¢£ºù°æ½¨½Ó¡Ö¡Ø¥â¥ë¥Ä¡Ù¤Îº¢¤«¤é¡¢º´Æ£²íÉ§¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×
――º´Æ£²íÉ§¤µ¤ó¤È¿¿¿´¤ÎºÇ½é¤ÎÀÜÅÀ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¥â¥ë¥Ä¤ÎCM¤Î¡Ö¥â¥ë¥Ä¤Î¥Æー¥Þ¡×¡©
ºù°æ½¨½Ó¡Ê°Ê²¼¡¢ºù°æ¡Ë¡§ºÇ½é¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¡Ä¡Ä1990Ç¯¤°¤é¤¤¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î»³¼êÀþ¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥óCM¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£»³¼êÀþ¤ò½ä¤ë¼ã¼Ô¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¡¢²¿¿Í¤â¤¤¤ë¤Ê¤«¤Ë²æ¡¹¤Õ¤¿¤ê¤â¡£Åìµþ¾¯Ç¯¤ÎºûÌî¤ß¤Á¤ë¤µ¤ó¡¢¿á±ÛËþ¤µ¤ó¡¢ÅÏÊÕ¿¿µ¯»Ò¤µ¤ó¤È¤«¤È°ì½ï¤Ë»³¼êÀþ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤ë¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¡£
――¤¦¤ï¡¢¤½¤ìÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£Åö»þ¡¢ËÍ¤ÏÅìµþ¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤«¤â¡£
ºù°æ¡§»³¼êÀþ¤À¤«¤é¡¢´ØÅì¥íー¥«¥ë¤ÎCM¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡£¤½¤Î»þ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤ÏÅÅÄÌ¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤Ç¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£
YO-KING¡§¤¢¤ì¤Í¤¨¡¢Åö»þ¤Ï¿¿¿´¤¬¡¢»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ë¤«Æþ¤ó¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦»þ´ü¤Ç¡£¤½¤ÎCM¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢CM¤Î·ÀÌó¤ò¤¹¤ë»þ¤Ï»öÌ³½ê¤ËÆþ¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ç¡£Æþ¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤éÄ¾¤Ç¤¬¤Ã¤Ý¤ê¤â¤é¤¨¤¿¤Î¤Ë¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¥Ð¥Ö¥ëÁ´À¹¤Îº¢¤Ç¤¹¤·¤Í¡£
ºù°æ¡§Âç¤¤Ê¥í¥±¸½¾ì¤Ç¤µ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÂç¿Í¤Î¿Í¤¬¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤À³ØÀ¸¤À¤«¤é¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¡¢»ç¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹ー¥ÄÃå¤Æ¤ë¿Í¤¿¤Á¤¬²¿¿Í¤«¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬ÅÅÄÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Ê¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤Ï¡Ëº´Æ£¤µ¤ó¤¬¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡£¤Á¤ã¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¤ÈÂÐÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é»Å»ö¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥â¥ë¥Ä¡×¤Î»þ¤«¤é¡£¡Ö¥â¥ë¥Ä¡×¤Î»þ¤â»ç¤Î¥À¥Ö¥ë¤Î¥¹ー¥Ä¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤À¤±°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£
――¤â¤Ã¤ÈÉáÄÌ¤À¤Ã¤¿¡©
ºù°æ¡§º£¤Î¤ß¤ó¤Ê¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ëº´Æ£¤µ¤ó¤Î´¶¤¸¡£¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤â¤Ê¤¤¤«¡£Ãý¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤È¤«¡¢1Ê¬¤Ç¤â¤¦¡ÖÅ·ºÍ¡ª¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¡£
――¡Ö¥â¥ë¥Ä¡×¤Î»þ¤Ï¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¡©
YO-KING¡§ºÇ½é¤ÎÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Î»þ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¥¦¥©¥Ã¥Á¤ò¼ó¤«¤é²¼¤²¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤½¤ì¡¢²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¿Í¤ÎÆ°ºî¤òÂ¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤Ã¤Æ¡£°û¤ßÊª¤ò¼è¤Ã¤Æ°û¤ó¤ÇÃÖ¤¯¤Þ¤Ç²¿ÉÃ¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂ¬¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤Æ¡£¡ÖÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¤¢¡¢¤³¤Î¿Í¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£Public Enemy¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ÐーŽ¥¥Õ¥ì¥¤¥ô¤¬¡¢¼ó¤«¤é»þ·×²¼¤²¤Æ¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¢¤ì¤È¥¤¥áー¥¸¤¬¤«¤Ö¤Ã¤Æ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Õ¥ì¥¤¥ÐーŽ¥¥Õ¥ì¥¤¥ô¡¢¤¤¤¿¡ª¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ¡§º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö²»¤¬Âç»ö¤À¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¢ö¥â¥ë¥Ä¥â¥ë¥Ä¥â¥ë¥Ä¥â¥ë¥Ä¡×¤Ã¤Æ15ÉÃÄ°¤«¤»¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬»ëÄ°¼Ô¤ÎÆ¬¤Ë¤Þ¤À»Ä¤Ã¤Æ¤ë¡£¤Û¤«¤ÎCM¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢Æ¬¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Þ¤À¤½¤ì¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ö¤ó¤Î¥³¥Þー¥·¥ã¥ë¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ï±ÇÁü¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢²»¤ÎÎÏ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤½¤ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ª¤Õ¤¿¤ê¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤――¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¡Ö¥¥Æ¤ëÀ¼¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦É½¸½¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¡ÖÀ¼¤¬¥¥Æ¤ë¤«¤é¡¢¥ª¥Õ¥¡ー¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£¤Ç¡¢²æ¡¹¤ß¤¿¤¤¤ÊÂç³ØÀ¸¤ò¸Æ¤Ö¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µー¤È¤«¤òÀâÆÀ¤¹¤ë¤Î¤¬ÂçÊÑ¤Ç¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÊ¹¤¤¤¿¤«¤Ê¡£
YO-KING¡§º´Æ£¤µ¤ó¡¢¤½¤Î¾ì¤Ç¤â¤¦¡Ö¢ö¥â¥ë¥Ä¥â¥ë¥Ä¥â¥ë¥Ä¥â¥ë¥Ä¡×¤Ã¤Æ²Î¤Ã¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¥³ー¥É¤³¤½¤Ê¤¤¤±¤É――¡£
ºù°æ¡§¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ê¤Î¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡Ö¤¤¤ä¡¢¤â¤¦¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¡×¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¡¢¥µ¥ó¥È¥êー¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥¹¤È¤·¤Æ¤ÎÄ¹¤µ¤¬¤Û¤·¤¤¡×¤È¤â¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¥µ¥Ó°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ï¿¿¿´¤Çºî¤Ã¤Æ¡¢Ï¿²»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
――¤¢¤ÎÇë¸¶·ò°ì¤ÈÏÂµ×°æ±Ç¸«¤ÎCM¤¬ÂçÎÌ¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÎ®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¤É¤«～¤ó¡×¤ÈÊÂ¤Ö½é´ü¿¿¿´¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤è¤Í¡£
YO-KING¡§¶Ê¤Ï¿»Æ©¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤Í¡£
ºù°æ¡§¡Ö¥â¥ë¥Ä¡×¤Îº¢¤«¤é¡¢º´Æ£²íÉ§¤µ¤ó¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ¤Î²÷¿Ê·â¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¡£¡Ö¥Ð¥¶ー¥ë¤Ç¤´¤¶ー¤ë¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤¿¤À¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¡Ö¤¹¤²¤¨¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¿¡£
――¼¡¤Ë»Å»ö¤Ç´Ø¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡©
ºù°æ¡§¡Ø¥Ô¥¿¥´¥é¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Ù¤Þ¤ÇÈô¤Ö¤Î¤«¤Ê¡©¡¡2003Ç¯¡¢2004Ç¯¤À¤«¤é¡¢¿¿¿´¤¬³èÆ°µÙ»ß¤ò¤·¤Æ¤ë»þ´ü¡£¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤«¤éÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Ã¤Æ²±¤¨¤Æ¤ë¡©¡×¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¡×¡Öº£NHK¤ÇÈÖÁÈ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡£¤½¤ì¤ÇNHK¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ºÇ½é¤Ï¡¢ÁÞÆþ²Î¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤¿ ¤â¤ê¤Î¤ª¤¯¡×¤È¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤¬¾¡¼ê¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¿¡¢ºù°æ½¨½Ó¡õ¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥³¥ó¥Ü¤È¤¤¤¦¥Ð¥ó¥É¤ÎCD¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë¶Ê¡¢µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤ë°ìÀá¤¬¤¢¤ë¤È――¡£
――¤¨¡©¡¡º´Æ£¤µ¤ó¡¢¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥³¥ó¥Ü¤ÎCD¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
ºù°æ¡§¤½¤¦¤Ê¤Î¤è¡£¤Þ¤ºCD¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¹¥¤¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¡Ö²Î¤Î¥»¥ó¥Æ¥ó¥¹¤ÎºÇ¸å¤ÎÊ¸»ú¤È¡¢µÙÉä¤ò·Ð¤Æ¼¡¤Î²Î»ì¤ÎÆ¬¤Î²»¤¬Æ±¤¸¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¤â¤·¤³¤ì¤¬°ì¶Ê¤Î¤Ê¤«¤ÇÂ³¤¤¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤È¡£²Î»ì¤Ïº´Æ£¤µ¤ó¤ÈÆâÌî¡Ê¿¿À¡¡Ë¤µ¤ó¤Ç¤¹¤Ç¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¡ÖÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ïºù°æ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤«¤é¤À¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ë¶Ê¤òÉÕ¤±¤Æ¡¢²Î¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¥ª¥Õ¥¡ー¤Ç¡£¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¤ª¤â¤·¤í¤¤¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¤Þ¤¹¤Í¤¨¡£¤¼¤Ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ã¤ÆÅú¤¨¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢µ¢¤êºÝ¤Ë¡Ö100Ç¯²Î¤ï¤ì¤ëÌ¾¶Ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ·Ú¤¯¸À¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ª¡¡°ìµ¤¤Ëµ¤»ý¤Á¤¬½Å¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¡Øº´Æ£²íÉ§Å¸¡Ù¤Ç¡¢¡Ø¤â¤ê¤Î¤ª¤¯¡Ù¤Î¥»¥Ã¥È¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£ËÍ¡¢¤¢¤ì¸«¤¿¤Î½é¤á¤Æ¤Ç¡£20Ç¯±Û¤·¤Ë¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
――¤·¤«¤·¡¢¤É¤¦¤¤¤¦¥¢¥ó¥Æ¥Ê¤ÎÄ¥¤êÊý¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¥³¥ó¥Ü¤ÎCD¤¬½Ð¤¿¤Î¡¢¤½¤Î8Ç¯¤¯¤é¤¤Á°¤Ç¤·¤ç¡£
YO-KING¡§ÁêÅö¹¥¤¤À¤È»×¤¦¤è¡¢¿¿¿´¤Î¤³¤È¡£º´Æ£¤µ¤ó¤È²¶¤¿¤Á¤¬¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë²è¤ò¸«¤¿¤é¤ï¤«¤ë¤È»×¤¦¡£ÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¡¢²¶¤Î¤³¤È¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¸«¤Æ¤ë¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ¡§¤¢¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡ª
YO-KING¡§¤â¤¦ÉÕ¤¹ç¤¤¤âÄ¹¤¤¤Î¤Ë¡¢ÀÎ¤è¤ê¤âºÇ¶á¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ä¡Ä¤Þ¤¢¡¢»þ¡¹¤·¤«²ñ¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¤«¤â¤Í¡£¤â¤Ã¤È¥Éー¥ó¡ª¤È¤·¤Æ¤ëÊý¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¤¥áー¥¸¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¡£Á´Á³¡¢¥ï¥Á¥ã¥ï¥Á¥ã¤·¤Æ¤ë¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤Êý¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²¶¤¿¤Á¤ËÂÐ¤·¤Æ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹â¤¤¸¦µæ¼Ô¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£
ºù°æ¡§³Ø¼ÔÈ©¤À¤è¤Í¡£
¢£YO-KING¡Ö¡È¹¹ð¡É¤È¤¤¤¦Çû¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬º´Æ£²íÉ§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¹¬Ê¡¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡×
――°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¤½¤ì°Ê³°¤Î»Å»ö¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ´¶¤¸¤ë¡¢º´Æ£²íÉ§¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤È¤¤¤¦¤È――¡£
YO-KING¡§´ðËÜ¤ÏÉ½¸½¼Ô¤È¤¤¤¦¤«¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ë¡È¹¹ð¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦Çû¤ê¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¡¢º´Æ£²íÉ§¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬Ê¡¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡¢¤È¡£¤½¤ÎÇû¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¡¢¼Ò²ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Èº´Æ£²íÉ§¡É¤È¤¤¤¦¿Í¤¬¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯É½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£Çû¤ê¤Ê¤·¤Ç¥Õ¥êー¥Õ¥ìー¥à¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¢ー¥È¤òºî¤ê¤½¤¦¤¸¤ã¤ó¡£¤À¤«¤é¡¢¼Ò²ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æº´Æ£²íÉ§¤òÈ¯¸«¤Ç¤¤¿¹¬Ê¡¤È¡¢º´Æ£²íÉ§¤¬¼Ò²ñ¤È¥³¥Í¥¯¥È¤Ç¤¤¿¹¬Ê¡¤È¡¢Î¾Êý¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£
ºù°æ¡§º´Æ£¤µ¤ó¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ç¡¢CM¥×¥é¥ó¥Êー¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤·¤«¤Ë¤¤¤¤½çÈÖ¤À¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡ÊÅ¾¶É»î¸³¹ç³Ê¸å¤ËÉô½ð°ÛÆ°¡Ë¡£
YO-KING¡§¤À¤Ã¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬Á´Éô¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¯·çÍî¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¥«¥ë¥Á¥ãー¤È¤·¤Æ¡£¤É¤ì¤â¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë»Å»ö¤À¤·¤Í¡£º´Æ£²íÉ§¤òÃÎ¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¤³¤Î»Å»ö¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¡£
ºù°æ¡§¡Øº´Æ£²íÉ§Å¸¡Ù¤Ç¤â¡¢½é´ü¤Îº¢¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¡Ø¥Ô¥¿¥´¥éÁõÃÖ¡Ù¤Ë¤â»È¤Ã¤Æ¤ë¡¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½¸¤á¤¿¹¥¤¤ÊÈ¢¤È¤«¤¬Å¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤Ç¡¢¤¢¤ëÆü¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÏÏÈ¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤¬¤Ä¤¤¤¿¡¢¤È¡£ËÍ¤Î¡Ö¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤¿¡×¤â¤½¤¦¤À¤·¡£²¿¤«¼«Ê¬¤Î¿´¤Ë¤Ò¤Ã¤«¤«¤ë¤â¤Î¤ò¿´¤Î¥á¥â¤Ë½ñ¤¤¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¡£¤¢¤ë»þ¡¢¤½¤ì¤¬²òÌÀ¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤½¤³¤«¤é¤Ò¤È¤Ä¤ÎºîÉÊ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¶µ¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤â¾å¼ê¡£º£²ó¡¢¤¢¤ì¤À¤±Âç¤¤ÊÅ¸Í÷²ñ¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤à¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ¡£ËÍ¤¬¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤¹¤´¤¯º®¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Çº´Æ£²íÉ§¤ÎºîÉÊ·²¤ò¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¥ªー¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢½é¤á¤Æ¸«¤Æ¡£
――¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï²È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£
ºù°æ¡§¤½¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤Ê¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿´é¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤Æ¡£¤½¤³¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
――º´Æ£¤µ¤ó¤Î»Å»ö¤¬¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎºîÉÊ¤Ë¤â¥Õ¥£ー¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡©
ºù°æ¡§2005Ç¯¤ÎºÆ»ÏÆ°¤Î»þ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Î¡ÖDear,Summer Friend¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤¬¡¢¡È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¦¤¿¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Ò·¯¤È¥¥¹¤·¤¿¤é ³Ú¾¡¤ÇÀ¤³¦¤Ï ¾Ð¤¦¤Û¤ÉÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ó¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤Ï¤â¤¦»×¤¤¤Ã¤¤ê¤½¤¦¤À¤·¡¢¤½¤Î¤¢¤È¡Ö¤¤ß¤È¤Ü¤¯¡×¡Ê2012Ç¯¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ê¤Ç¤Ï¡¢º´Æ£¤µ¤óÎ¨¤¤¤ë¥æー¥Õ¥é¥Æ¥¹¤ËMV¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ê¡£
YO-KING¡§¤Ê¤ó¤«¤µ¡¢¡Ê¡Øº´Æ£²íÉ§Å¸¡Ù¤Î¡Ë¿ÞÏ¿¤ÎÉ½»æ¤ò¸«¤Æ¤Æ»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤À¤è¤Í¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢Ê¬²ò¤¹¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¦¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊª»ö¤ò¡£¡ÖÂç»ö¤Ê¤È¤³¡¢³Ë¤Ï¤³¤³¤À¤è¤Í¡×¤Ã¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¤ï¤«¤ë¿Í¤À¤«¤é¤µ¡£¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¿¿¿´¤â¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥ì¥ó¥¸¤òÊ¬²ò¤·¤ÆÊ¬²ò¤·¤Æ¡¢´ðËÜ¤Ï¥¢¥³¥®¤È²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤È¤³¤í¤â¡¢¶×Àþ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ê¬²ò¤·¤Æ¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ëÌ¾¿Í¡£²Î»ì¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ö¤³¤Î°ì¹Ô¤¬¤³¤Î¶Ê¤Î¥³¥¢¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¤«¤µ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¼Ò²ñ¤Î¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢À¤³¦¤Î¤³¤È¤â¸«¤¨¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤·¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢Æñ¤·¤¤¤³¤È¤ò´ÊÃ±¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÆ¬¤Î¤¤¤¤¿Í¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¿ô¼°¤ò²ò¤¯¤Î¤¬¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ã¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤À¤Ã¤±¡©
ºù°æ¡§¤¦¤ó¡£¿ô³Ø¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£
YO-KING¡§ÎÌ»ÒÎÏ³Ø¤òº´Æ£¤µ¤ó¤¬º£¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤È¤é¤¨¤Æ¤ë¤Î¤«¤È¤«¡¢¤¹¤´¤¤¶½Ì£¤¢¤ë¡£
――¤¤¤Á¤Ð¤óºÇ¶á¤Î´Ø¤ï¤ê¤Ï¡©
ºù°æ¡§µîÇ¯¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ëNHK E¥Æ¥ì¤Î¡Ø0655¡Ù¤Ç¡¢¡ÖÃî¤Ø¤ó¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤ËÄ¾ÀÜÅÅÏÃ¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¡Öº´Æ£¤Ç¤¹¡£¡ØÃî¤Ø¤ó¤¬ÄÌ¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶Ê¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡×¤Ã¤Æ¡¢´ò¤·¤½¤¦¤ËÃý¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤ººÇ¹â¤À¤Ê¡×¤È»×¤Ã¤Æ¡£¤Ç¡¢¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢¡ÈÃî¤Ø¤ó¡É¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡È¹ñ¤¬¤Þ¤¨¡É¤È¤«¡È±«¤«¤ó¤à¤ê¡É¤È¤«¡È½Ã¤Ø¤ó¡É¤È¤«¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤â¤Î¤¬Áý¤¨¤Æ¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£Ì´¤¬¹¤¬¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥È¥é¥Ã¥¯¤òºî¤Ã¤Æ¤ëÊý¤¬¡¢·ª¥³ー¥Àー¥«¥ë¥Æ¥Ã¥È¤Î·ª¸¶ÀµÌ¦¤µ¤ó¤Ç¡£ÌÌ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì½ï¤Ë»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¡¢³Ú¤·¤¯¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤òÏ¿¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤â¥ª¥ó¥¨¥¢¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――¹¹ð¤Î¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¬ËÜÅö¤Ë¥Öー¥à¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¡¢1980Ç¯ÂåÃæÈ×¤À¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
ºù°æ¡§¤¢¤¢¡¢¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¥Öー¥à¤È¤¤¤¦¤«¤Í¡£»å°æ½ÅÎ¤¤µ¤ó¡¢ÃçÈªµ®»Ö¤µ¤ó¡¢ÎÓ¿¿Íý»Ò¤µ¤ó¤È¤«¡£
――¤½¤¦¡¢À¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¥³¥Ôー¥é¥¤¥¿ー¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£¤½¤Îº¢¤«¤éº´Æ£¤µ¤ó¤Ï¼Â¤Ï¤¤¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤½¤Î¥Öー¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥Ð¥Ö¥ë¤âÃÆ¤±¤Æ¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Çº´Æ£²íÉ§¤Î»Å»ö¤¬À¤¤Ë½Ð¤Æ¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£
ºù°æ¡§¤¿¤·¤«¤Ë¡£¡Ö¥â¥ë¥Ä¡×¤Î»þ¤Ã¤Æ¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤â¤¦30²á¤®¤Æ¤¿¤«¤é¡¢10Ç¯°Ê¾å¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Ê¤ó¤À¤è¤Í¡£
YO-KING¡§ºÇ½é¤ÏÉô½ð¤¬¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£ÅÓÃæ¤Ç´õË¾¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢Å¾¶É»î¸³¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤ò¼õ¤±¤Æ°Ü¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£
――¤Ç¡¢1980Ç¯Âå¤Î¹¹ð¤Î¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤¿¤Á¤¬¡¢²¿¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢²æ¡¹¤Ï¤è¤¯¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º´Æ£²íÉ§¤¬²¿¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÏÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YO-KING¡§80Ç¯Âå¤Î¹¹ð¤Ã¤Æ¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀè¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Î¹¹ð¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤È¤«Ê·°Ïµ¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¤â¤Ã¤È¥´¥Ä¥ó¤È¾ÇÅÀ¤Î¹ç¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤À¤«¤é¡¢º£¹Í¤¨¤ë¤È80Ç¯Âå¤Î¹¹ð¤Ã¤Æ¡¢µ¤Ê¬¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Í¡£º´Æ£¤µ¤ó¤Ï¡¢µ¤Ê¬¤¸¤ã¤Ê¤¤¤â¤ó¤Í¡£¿ô»ú¤È¤¤¤¦¤«¡¢¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦¤«¡£
ºù°æ¡§¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¤Í¡£¿·¤·¤¤¿ô³Ø¤ÎÄêÍý¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Íßµá¤Ë»÷¤Æ¤ë¤Î¤«¤â¤Í¡£
YO-KING¡§¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤È¤«µ¤Ê¬¤È¤«¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬Ç¼ÆÀ¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥¯¥È¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¢¤Î¤ï¤±¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¡¢80Ç¯Âå¤ÎÊ·°Ïµ¤¤â¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡£
――¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤Þ¤ó¤Þ¤ÈñÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ºù°æ¡§¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¤Ï¡£
YO-KING¡§¡Ö¤³¤Î¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ï¡¢2Ç¯¸å¤ËÀ¤¤Î¤Ê¤«¤¬¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Ã¤³¤è¤µ¤Ê¤Î¤«¤Ê¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¡¢2Ç¯¸å¡¢ÊÌ¤Ë¤½¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âÀè¤ÎÀè¤ÎÀè¤Î¡¢¼ÂÂÖ¤Î¤Ê¤¤¤«¤Ã¤³¤è¤µ¡£
――º£¸å¤Îº´Æ£¤µ¤ó¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡©
YO-KING¡§¤½¤¦¤À¤Ê¤¢¡£¥®¥¿ー¤òÎý½¬¤·¤Æ¡¢ÃÆ¤¸ì¤ê¤È¤«¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£YouTube¤Ë¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¤È¤«¤µ¡£²Î¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¡Ö¥â¥ë¥Ä¤Î¥Æー¥Þ¡×¤â¥µ¥Ó¤Ï¼«Ê¬¤Çºî¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤·¡¢¡Ö¥«¥íー¥éⅡ¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¡×¤â¡Ö¸ÐÃÓ²° ¥¹¥³ー¥ó¡×¤â¤½¤¦¤À¤·¡£
ºù°æ¡§¤¢¤¢¡¢¤½¤¦¤«¡¢¥»¥ë¥Õ¥«¥Ðー¤Ç¡ÈÁ´Éô²Î¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡É¤ò¤Í¡£
YO-KING¡§¤¦¤ó¡£¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
ºù°æ¡§¡Øº´Æ£²íÉ§Å¸¡Ù¤Ë¤âÅ¸¼¨¤·¤Æ¤¢¤ë¥Ô¥¿¥´¥éÁõÃÖ¤Ï¿¨¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡¡¤¢¤ì¤Ë¿¨¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£NHK¤ËÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Æü¡¢µ¢¤ê¤Ë¡Öº£¡¢³ØÀ¸¤¿¤Á¤¬ÁõÃÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¸«¤Æ¹Ô¤¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡£NHK¤Î¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«ÁõÃÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤Î¡£³ØÀ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤â¤¦É¬»à¤Ê´é¤ò¤·¤Æºî¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢º´Æ£¤µ¤ó¤Ï´î¡¹¤È¤·¤Æ¡Ö¤³¤ì¤Á¤ç¤Ã¤È¸«¤Æ¤ß¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤Æ¡£ÁõÃÖ¤òºîÆ°¤µ¤»¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¯¤Æ¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ä¸«¤»¤Æ¡×¤Ã¤Æ¥Ï¥ó¥Ç¥£¥«¥à¤Ç»£¤Ã¤¿±ÇÁü¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¤±¤É¡£¤½¤Î¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¤ä¤Ä¡¢¡ÖTAKE 178¡×¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ë¤ó¤À¤è¡£
――¡Ê¾Ð¡Ë¡£
ºù°æ¡§¤À¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤òÀ¸¤Ç¸«¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£Ëè²óÀ®¸ù¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÀºÅÙ¤Ë¤·¤¿¥Ô¥¿¥´¥éÁõÃÖ¤ò¡¢µ´¤Îº´Æ£¶µ¼ø¤Ë¸«¤»¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡ÊÊ¸¡áÊ¼¸Ë¿µ»Ê¡Ë