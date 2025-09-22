〈体も運動能力的には小学校にも満たないくらいだと思いますが 今すごく幸せです〉──9月8日に自身のインスタグラムで脳腫瘍を公表した人気ロックバンド「LUNA SEA」のドラマー・真矢（55）。9月15日には、冒頭のように現在の体調について投稿した。

また、以前のように体の自由が利かない現状についても、〈今はやっと一人で立つ事ができて スマホの文字も打つスピードが早くなってきました 今までスマホのロック画面の解除に5分とかかかっていましたから笑笑 やっと生きてるというか 生かされている実感が沸いてきました〉と、明かしている。スポーツ紙記者が語る。

「真矢さんは2020年に大腸がんのステージ4と診断を受け、これまでに7回の手術と抗がん剤治療、放射線治療を併用してライブ活動を続けてきました。しかし、今年2月に行われた結成35周年ツアー終了後、めまいで倒れて立てなくなってしまった。体調が回復せず、脳神経外科でMRI検査を受けたところ、右側頭部に腫瘍が見つかったそうです」

2000年に結婚した妻、元モーニング娘。の石黒彩（47）は9月16日、自身のインスタグラムに銀婚式のウェディングフォトを投稿。沖縄の海を前に夫婦と3人の子どもの5人で手を繋ぐ姿は、家族の結束を感じさせた。

〈この五年間、真矢の強い信念で、闘病は公表せず全力で闘い、アーティストとして変わらぬプレーを貫いてきました。常にポジティブで弱音を吐かず、音楽と向き合ってきた主人を誇りに思っています。回復に向けて笑顔を絶やさず歩む真矢を これからも精一杯サポートしていきます。今後とも夫婦共によろしくお願い致します〉

神奈川県秦野市の丹沢山地を間近に望む田舎町で生まれ育った真矢は、幼い頃から祭好きだった。いま地元は9月末に開催される「秦野たばこ祭」の準備で街は活気づき、至るところにのぼり旗が立っていた。真矢は祭りに車椅子で参加することを予定しているようだ。

現在も地元で暮らす真矢の実兄に取材を申し込むと、現在の心境を明かした。

──真矢さんが脳腫瘍であることを公表しましたが、いつ頃報告はありましたか？

「真矢と一緒にご飯を食べたりしたときの様子など、いま考えると思い当たるふしはありましたが、これまでツアー中に7回手術をしたこともまったく聞いていませんでした。調子が悪いというだけで、（5年間、大腸がんで闘病していたことも）手術を受けていたことも知りませんでした。あまり具合が悪いとか言うタイプじゃないんですよ」

──最後に会ったのは？

「去年のお祭りのときだから、ちょうど1年前くらいかな。『調子が悪いんだよ』と言っているわりには元気だな、と思ったくらいで。特に変わった様子はありませんでした」

──心配かけないように気遣っていた？

「そうそう。彩ちゃんも病気のことはあえて言わなかったんだと思う。だから病気なのに、そんな気遣いもできて凄いなぁと思いますよ。彩ちゃんから『家族みんなでサポートして、治療に全力を尽くしているから心配しないで大丈夫だよ』とメッセージもありましたが、真矢は少し痩せたかなとは感じました。真矢からはLINEで『大丈夫だよ』『ありがとう』と返信が来たけど、文字を打つのも苦労しているのか短い文面でした。顔認証でスマホの画面を開くのも大変みたい。とても心配だよ」

冒頭の自身のSNSで真矢は〈ささやかながら目標ができました その目標に向かって一歩踏み出してみたいと思います〉と、前を向いていた──。